Gerechte Punkteteilung

Am Ende waren die Kontrahenten in einem ausgeglichenen Spiel über die Punkteteilung nicht unzufrieden. Während die Hausherren gute Umschaltmomente besaßen, erzeugten die Nullneuner vor allem bei ihren Standards Torgefahr. „Das Spiel hat auch wegen der äußeren Bedingungen nicht viel hergegeben, wir wollten drei Punkte mitnehmen waren aber schlussendlich mit dem Remis zufrieden, uns fehlt momentan auch die Leichtigkeit, die müssen wir uns durch Siege erst wieder hart erarbeiten“, so 09-Trainer Martin Hauswald.

Nach kurzer Abtastphase zischte Ben-Luca Kunz Direktabnahme in Folge einer Ecke nur knapp übers Gebälk (8.). Im Gegenzug war Kleyla schon an Julian Knoll vorbei, konnte aber noch gestellt werden (9.). Als Hook im Strafraum leicht touchiert wurde, reichte das dem Unparteiischen, um auf den Punkt zu zeigen, eine grenzwertige Entscheidung. Stan Kleyla scheiterte zunächst an Julian Knoll, versenkte jedoch den Abpraller zur Führung (21.). Unbeeindruckt davon glichen die Gäste fast umgehend aus. Dustin Messings Eckball köpfte einmal mehr Brooklyn Menge ein (29.). Mit einer Glanzparade gegen den freistehenden Robin Ensenbach verhinderte Julian Knoll das zweite Tor der Feengrottenstädter (36.). Anschließend köpfte Lüdicke einen Freistoß über das Tor (45.). I