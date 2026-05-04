Gerechte Punkteteilung

Die erste gute Chance bot sich der Heimelf nach gut einer Viertelstunde, doch Sven Maier verstolperte den Ball in aussichtsreicher Position etwas unglücklich. Wenig später hätte Daniel Friedrich die Gäste beinahe in Führung gebracht, aber der TVR-Torhüter Ciprian Bica lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten. Anschließend wogte die Begegnung hin und her, doch bis zum Halbzeitpfiff blieb es beim torlosen Remis. Nach dem Wechsel spielte sich zunächst der Gastgeber etwas in den Vordergrund. Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Lucas Uhl legte Sven Maier per Kopf auf Lars Köber ab, der den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschob. Die Freude darüber währte aber nicht lange, denn nur kurze Zeit später erzielten die Gäste den 1:1-Ausgleich, als ein 22-m-Schuss von Chris Hofmann von der Unterkante der Latte an den Rücken des TVR-Torhüters prallte und von da aus über die Linie sprang. Beide Mannschaften hatten anschließend noch gute Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden, doch letztendlich blieb es bei der gerechten Punkteteilung.