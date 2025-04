Gerechte Punkteteilung

Wacker hat uns am Anfang förmlich überrannt, und ist verdient in Führung gegangen, wir haben uns in die Partie reingebissen, nach der Pause gesteigert und verdient den Ausgleich erzielt. Mit der Leistung im zweiten Abschnitt und dem Ergebnis bin ich zufrieden“ so 09-Trainer Rene Deubner nach dem Spiel. Die Hausherren begannen wie die Feuerwehr, drängten die Gäste in deren Hälfte und waren auf ein frühes Tor aus. Immer wieder meist über die Außen suchten sie mit hohem Tempo Zielspieler Felix Schwerdt. In dieser Phase mußte die Arnstädter Hintermannschaft Schwerstarbeit verrichten und hatte große Mühe die sich auftuenden Lücken zu stopfen. So kam Schlesier zum Abschluss, schoß aber aussichtsreich über das Tor (3.). Dann verpasste Schwerdt eine Hereingabe nur hauchdünn (14.). Folgerichtig zogen die Rolandstädter in Front. Nach einem Angriff über die linke Seite in Überzahl erreichte ein Steckpass Pietsch, der aus 15 m platziert ins rechte Eck traf (22.). Danach konnten sich die Nullneuner etwas befreien und Akzente setzen. Lukas Scheuring lupfte den Ball nach einer Kombination über Varnhagen und Kiraly neben das Tor (28.), dann parierte Torwart Gröger gegen Oeftger, welcher nach Doppelpass mit Scheuring zum Abschluss kam (37.). Anschließend scheiterte Kuhnhold in Folge eines Freistoßes mit seinem Kopfball an Knoll (43.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte besaßen Schwerdt und Schlesier gute Möglichkeiten zu erhöhen, fanden aber im sicheren Schlussmann Julian Knoll ihren Meister (57.). Mit zunehmender Spielzeit kippte die Partie in Richtung der Bachstädter, die nun mutiger agierten, höhen anliefen und dagegenhielten. So zwang Scheuring Torwart Gröger aus der Distanz zu einer Parade (63.). Lohn der Bemühungen war der verdiente Ausgleich durch Brooklyn Menge, der nach Messing Ecke den Ball mit dem Knie aus kurzer Entfernung über die Linie drückte (70.). In der hitzigen Schlussphase fehlte es beiden Teams an Klarheit in ihren Aktionen, so dass es beim leistungsgerechten Remis blieb.