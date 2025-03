Gerecht geteilte Punkte in Wiesloch

Trainer Tobias Häußler zum Spiel: Das war heute das erwartet intensive Spiel, von beiden Seiten mit viel Einsatz und Emotion geführt. Wie in den meisten Topspielen gab es unterschiedliche Phasen, in denen mal die eine, mal die andere Mannschaft etwas besser drin war. Ich habe in der ersten Hälfte die besseren und klareren Chancen bei uns gesehen. Im zweiten Durchgang hatten wir dann mehr Spielkontrolle, allerdings kaum wirklich zwingende Chancen, da hat oft der letzte Pass, die letzte Aktionen Richtung Box gefehlt. Wichtig war, dass wir die Führung von Wiesloch schnell egalisieren konnten. Am Ende ist das Unentschieden wahrscheinlich leistungsgerecht.

Mit der Leistung des Teams bin ich absolut zufrieden. Vor allem kämpferisch war das top, und das ist in so einem Spiel, wo das spielerische Element etwas in den Hintergrund tritt, das A und O. Auch wenn wir natürlich gerne gewonnen hätten, können wir mit dem Punkt sehr gut leben. Jetzt gilt es trotz unseres komfortablen Vorsprungs weiter Gas zu geben in den nächsten Wochen. Dann werden wir auch am Ende der Saison ganz oben stehen.

VfB Wiesloch II – FG Rohrbach 2012 1:1

VfB Wiesloch II: Deniz Il, Tim Hinner, Luca Kohlroß, Leon Korol, Paulinho Da Silva, Ronas Karadas, Andreas Mumber (87. Jonas-Michael Popovici), Younes Hamed (89. Abdo Shekh Hassan), Michael Steinbächer (87. Vladyslav Shevchenko), Alexander Grünwald (75. Soner Dilber), Noa Löscher (46. Burak Ay) - Trainer: Mert Caglar - Trainer: Alperen Koptur

FG Rohrbach 2012: Patrick Nickel, Moritz Bonhoff, Luis Haag, Lukas Zimmermann, Fabian Fritz, Benedikt Berger (70. Jan-Erik Möller), Moritz Kranz, Fabian Almritter, Liam Lyons, Constantin Mayer - Trainer: Tobias Häußler

Schiedsrichter: Yakup Nisan - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Paulinho Da Silva (61.), 1:1 Muhammed Sowe (65. Foulelfmeter)