Gerdes-Hattrick schlägt den SSC Dodesheide

"Das Spiel verläuft in der ersten Halbzeit wie erwartet und relativ vielversprechend. TUS Berge verteidigt leidenschaftlich. Aber wir sind in der Box nicht effektiv.

Dann bekommen wir zwei Gegentore innerhalb zehn Minuten. Die Entstehung der Gegentore sind zwei individuellen Fehler, die dem Gegner ermöglicht ab der Mittellinie auf unser Tor zu laufen. Anschließend schwächen wir uns durch die völlig berechtigte rote Karte selber. Berge spielt weiter frei auf und schließt einen weiteren Konter zum 3:0 ab.

Am Ende dürfen wir dann doch noch ein Tor nach einem Eckball machen. Glückwunsch an Berge, die vieles richtig gemacht haben.

Es wird in den nächsten Wochen nicht einfacher und niemand wird uns etwas schenken. Daher müssen und werden wir in der Woche weiterarbeiten, um dann beim nächsten Spiel hoffentlich wieder als Sieger der Platz zu verlassen,“ lautet das Statement von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).