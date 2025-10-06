Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gerdes-Hattrick schlägt den SSC Dodesheide
Überraschungs-Team TUS Berge auf Platz 3 und 10 x ungeschlagen rn
Mit dem zehnten ungeschlagenen Meisterschaftsspiel in Folge festigte der TUS Berge als Überraschungsdritter seine ausgezeichnete Platzierung in der Tabelle und gewann unerwartet durch einen lupenreinen Hattrick von Pascal Gerdes auch beim SSC Dodesheide.
Ein Pfostentreffer von Torjäger Luciano Faraci kurz vor der Pause war die klarste Möglichkeit zur Führung für den Gastgeber. Nach der Pause wurde der TUS Berge klar tonangeben und Pascal Gerdes nutzte seine Tormöglichkeiten eiskalt mit drei Treffern zur 3:0-Führung. Damit war das Spiel früh entscheiden und der SSC Dodesheide schwächte sich durch eine rote Karte selbst. David Dunst gelang in kurz vor dem Ende des Spiels lediglich noch eine Ergebniskosmetik für den Gastgeber.
Stimmen zum Spiel:
"Es war heute in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die Feldvorteile lagen wohl eher bei Dodesheide! Ein Pfostentreffer stand hier zu Gunsten des Gastgebers. Im Zweiten Durchgang haben wir dann einen Fehler ausnutzen können der direkt zum 0:1 führte. Anschließend haben wir die Partie auf unsere Seite ziehen können und hatten mit Pascal Gerdes den Matchwinner auf unserer Seite. Er wurde in den Umschaltmomenten gut von seinem Team in Szene gesetzt und dementsprechend geht der siegt auch völlig in Ordnung. Coole Leistung gegen den Ball und wir freuen uns über eine gelungene Mannschaftsleistung und die drei Punkte,“ sagte uns Trainer Rene Woltering (TUS Berge).
"Das Spiel verläuft in der ersten Halbzeit wie erwartet und relativ vielversprechend. TUS Berge verteidigt leidenschaftlich. Aber wir sind in der Box nicht effektiv.
Dann bekommen wir zwei Gegentore innerhalb zehn Minuten. Die Entstehung der Gegentore sind zwei individuellen Fehler, die dem Gegner ermöglicht ab der Mittellinie auf unser Tor zu laufen. Anschließend schwächen wir uns durch die völlig berechtigte rote Karte selber. Berge spielt weiter frei auf und schließt einen weiteren Konter zum 3:0 ab.
Am Ende dürfen wir dann doch noch ein Tor nach einem Eckball machen. Glückwunsch an Berge, die vieles richtig gemacht haben.
Es wird in den nächsten Wochen nicht einfacher und niemand wird uns etwas schenken. Daher müssen und werden wir in der Woche weiterarbeiten, um dann beim nächsten Spiel hoffentlich wieder als Sieger der Platz zu verlassen,“ lautet das Statement von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).
Wie geht es weiter?
Der SSC Dodesheide spielt am nächsten Sonntag, den 12.10.2025 um 15.00 Uhr gegen den SC Glandorf.
TUS Berge erwartet zur selben Zeit den punktgleichen Tabellenvierten BW Hollage.