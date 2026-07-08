Gerdelmann trifft, Herzlake verliert dennoch deutlich

Gestern, 19:30 Uhr SV Quitt Ankum Quitt Ankum VfL Herzlake Herzlake 4 1 Abpfiff Der VfL Herzlake musste sich im Testspiel bei Quitt Ankum mit 1:4 geschlagen geben. Die Gastgeber stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg: Jonas Finke traf in der 26. und 30. Minute doppelt, ehe Nils Schuckmann kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 erhöhte. Nach zahlreichen Wechseln auf Seiten der Hausherren sorgte Otto Böcker in der 77. Minute für das 4:0. Den Schlusspunkt setzte Maurice Gerdelmann, der in der 89. Minute nach einem Abstauber den Ehrentreffer für Herzlake erzielte. – Foto: René Diebel Herbrum überrascht, Aschendorf triumphiert TuS Aschendorf gewinnt den Stadtpokal Papenburg 2026 Der Stadtpokal Papenburg 2026 bot einen abwechslungsreichen Turniertag mit spannenden Spielen, fairen Begegnungen und einer guten Atmosphäre im Otto Dölle Stadion. Ausrichter war in diesem Jahr der TuS Aschendorf, der sich im Finale gegen die DJK Eintracht Papenburg durchsetzte und den Titel erfolgreich gewann. Ausgeglichene Vorrunde und spannende Platzierungsspiele Bei typisch norddeutschem Wetter fanden dennoch zahlreiche Zuschauer den Weg ins Otto Dölle Stadion und unterstützten ihre Mannschaften. In der Gruppe A trafen der TuS Aschendorf, der SC Blau Weiß Papenburg II und der SV Herbrum aufeinander. Jede Mannschaft konnte ein Spiel gewinnen, sodass am Ende das Torverhältnis über die Platzierungen entschied. Für Aufmerksamkeit sorgte dabei der 1:0 Erfolg des SV Herbrum gegen den SC Blau Weiß Papenburg II. Hier geht es zur Turnierübersicht und den Bildern ➡️ Hier Klicken In der Gruppe B setzte sich die DJK Eintracht Papenburg mit sieben Punkten aus drei Spielen an die Spitze. Dahinter folgten der SC Blau Weiß Papenburg III mit fünf Punkten, der FC Fatihspor mit vier Zählern sowie der punktlose TuS Aschendorf II. Gastgeber krönt gelungenen Turniertag Im Spiel um Platz fünf setzte sich der FC Fatihspor nach einem 8:7 im Elfmeterschießen gegen den SV Herbrum durch. Das kleine Finale gewann der SC Blau Weiß Papenburg II deutlich mit 5:0 gegen die eigene dritte Mannschaft. Im Endspiel traf Gastgeber TuS Aschendorf auf die DJK Eintracht Papenburg. Die Hausherren zeigten eine überzeugende Leistung, gewannen verdient mit 2:0 und sicherten sich damit den Stadtpokal 2026. Der TuS Aschendorf zog anschließend ein positives Fazit des Turniers. Der Verein bedankte sich bei allen teilnehmenden Mannschaften, Schiedsrichtern, Helferinnen und Helfern, Sponsoren sowie den zahlreichen Zuschauern, die den Turniertag im Otto Dölle Stadion begleiteten.

SV Bawinkel startet mit klarem Heimsieg Der SV Bawinkel hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung souverän gewonnen. Gegen den TuS Lingen feierte der Emslandligist einen 7:1-Erfolg und nutzte dabei die Fehler des Gegners konsequent aus. Für den TuS war es nach dem 0:7 gegen Bezirksligist SV Veldhausen bereits die zweite deutliche Niederlage an einem Wochenende. Bawinkel schlägt früh zu Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Bereits in der 4. Minute brachte Timo Wintels den SVB nach Vorarbeit von Leon Looschen in Führung. Looschen erhöhte nach einem langen Ball von Lukas Ahlers auf 2:0, ehe Simon Duisen nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter sicher zum 3:0 verwandelte. Noch vor der Pause sorgte Looschen mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 4:0-Halbzeitstand. Bawinkel präsentierte sich dabei äußerst effektiv und bestrafte die Fehler der Lingener konsequent. Looschen schnürt den Dreierpack Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Bawinkel spielbestimmend. Leon Looschen machte mit seinem dritten Treffer des Tages das 5:0, Felix Horn erhöhte wenig später auf 6:0 und Wintels traf mit seinem zweiten Tor zum zwischenzeitlichen 7:0. Der TuS Lingen gab sich dennoch nicht auf. Nach einer Ecke legte Max Plep den Ball in den Rückraum, wo Kastriot Krasniqi aus rund 20 Metern sehenswert zum 7:1-Endstand einschoss. Zuvor hatte Rexhep Neziraj die beste Lingener Chance vergeben. Verletzung sorgt für Improvisation Für eine besondere Szene sorgte die 28. Minute. Nach einer unglücklichen Offensivaktion der Gäste musste Bawinkels Torhüter Lukas Ahlers verletzt ausgewechselt werden. Da kein Ersatztorwart zur Verfügung stand, übernahm Simon Duisen bis zur Pause zwischen den Pfosten. Zur zweiten Halbzeit kam bei den Gastgebern ein neuer Keeper ins Spiel.

SuS Darme II trotzt SG Lehe im Testspiel

– Foto: Frank Schmitz

Torlos, aber keineswegs ereignislos: Der SuS Darme II und die SG Lehe trennten sich in einem Testspiel mit 0:0. Vor allem zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten prägten die Partie, in der sich lange kein Team entscheidend absetzen konnte.

Bereits in der ersten Halbzeit entwickelte sich eine offene Partie. Nach gut einer halben Stunde reagierte die SG Lehe mit einem Dreifachwechsel und brachte Philipp Hegemann, Jannik Diekmann und Janis Bernd Sandmann ins Spiel.

Auch nach dem Seitenwechsel nutzte der SuS Darme II die Gelegenheit, zahlreiche Spieler einzusetzen. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte das Team mehrfach durch und brachte unter anderem Fiete Klebba, Matthis Bloom, Marcus Lüken und Lasso Conde. Im weiteren Verlauf folgten mit Leon Wrobel, Tim Zuta und Sebastian Striet weitere personelle Veränderungen.

Trotz der vielen Wechsel blieb das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften hielten defensiv dagegen, sodass bis zum Schlusspfiff keine Treffer fielen.

Für beide Mannschaften liefert das Remis weitere Erkenntnisse für die laufende Vorbereitung. Im Fokus dürfte nun stehen, die Abläufe weiter zu verbessern und die nächsten Testspiele zur Feinabstimmung zu nutzen.