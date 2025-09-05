Alter schützt vor Leistung nicht: Neufraunhofens Oldie Michael Gerauer entschied die Begegnung beim SC Falkenberg nahezu im Alleingang – Foto: Alfred Brumbauer

Gerauer-Sahnetag: Neufraunhofen siegt in Falkenberg 9. Spieltag - Freitag. Der SVN-Legende glückt beim Auswärterfolg in Falkenberg ein Dreierpack Bezirksliga West Neufraunhof. Falkenberg

Michael Gerauer hat beim SV Neufraunhofen schon jetzt Legenden-Status. Der 35-jährige hat nbei dem Dorfklub aus dem Landkreis Landshut alle Aufstiege von der A-Klasse bis in die Landesliga mitgemacht und dabei Tore am Fließband erzielt. Seit einiger Zeit ist die Ikone zudem auch 1. Vorstand des Vereins. Am Freitagabend glänzte der Routinier mit einem Dreierpack als Matchwinner im Auswärtsspiel beim bislang so tüchtigen Neuling SC Falkenberg, das die Schwarz-Weißen mit 4:2 zu ihren Gunsten entscheiden konnten.





Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen. Leider haben wir nicht ganz so gut verteidigt und mussten uns deshalb unglücklich geschlagen geben. Neufraunhofen war effektiver und hat deshalb die Punkte mit nach Hause genommen. Die Niederlage wird uns aber nicht aus der Bahn werfen."





Michael Gerauer (SV Neufraunhofen): "Die ersten 20, 25 Minuten waren wir klar besser und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Dann ist Falkenberg stark aufgekommen, hat den Anschlusstreffer erzielt und ist schließlich durch ein regelrechten Slapstick-Tor zum Ausgleich gekommen. Nach der Pause konnten wir erneut in Front gehen, hatten dann aber bange Momente zu überstehen. Falkenberg hat auf den Ausgleich gedrückt, der zweifellos nicht unverdient gewesen wäre. Dennoch nehmen wir diesen Auswärtsdreier natürlich gerne mit."







SC Falkenberg: Plötz, Niedermeier (88. Hell), Holzner, Falter, Lagleder (88. Notz), Diem, D. Maierhofer, Aich (75. Muteba Mbuyi Isaac), L. Maierhofer, Diem, Jumaa Almoustafa (46. Valtl)

SV Neufraunhofen: Huber, Eglhuber (60. Nitzl), Eichinger, Bitzer, Eckl, Schoene (74. Rexhepi), Haas, Aigner, Körbl (90. Eglhuber), Gerauer, Niedermeier

Schiedsrichter: Kloiber (Grainet) - Zuschauer: 215

Tore: 0:1 Körbl (8.), 0:2 Gerauer (25. Foulelfmeter), 1:2 D. Maierhofer (27.), 2:2 Diem (45.+1), 2:3 Gerauer (55.), 2:4 Gerauer (90.)