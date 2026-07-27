Gerauer-Dreierpack veredelt perfekte englische Woche von Thomas Huber · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

Gilt in Neufraunhofen als Allzweckwaffe: Matchwinner Michael Gerauer spielte zuletzt noch Innenverteidiger, schoss am Samstag aber als Angreifer drei Tore. – Foto: Alfred Brumbauer

Drei Siege aus drei Spielen innerhalb eine Woche ist ein Auftakt nach Maß für den SV Neufraunhofen. Mit dem 5:1-Kantersieg über den ATSV Kelheim haben die Grafen den perfekten Start in die Bezirksliga West hingelegt und thronen nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze. „Die Mannschaft macht es wirklich klasse. Nach einer intensiven Woche und hohen Temperaturen mit so einer Energie einen starken Gegner zu bezwingen, ist aller Ehren wert“, lobt Trainer Christian Endler nach dem 5:1-Sieg sein Team. Der 55-Jährige war vor der Partie zum Improvisieren gezwungen, da sich Abwehr-Stammkraft Tobias Bitzer gegen Ergolding das Syndesmoseband gerissen hat. Für ihn wurde David Eichinger aus dem Fußballruhestand geholt und Michael Gerauer rückte wieder in den Angriff. „Hut ab vor Allzweckwaffe Michael Gerauer. Am Mittwoch spielt er notgedrungen einen überragenden Innenverteidiger und heute macht er vorne drei Hütten“, schwärmt auch Kapitän Thomas Huber vom 35-jährigen spielenden Vorstand.

Den ersten Treffer gegen Kelheim erzielte jedoch Kilian Bauer nach Vorlage von Daniel Dollmann (15.). Gerauer scheiterte da noch mit der ersten Aktion an Keeper Daniel Wagner. In der Anfangsphase hätte das Pendel aber auch auf die andere Seite ausschlagen können. Thomas Riegelsberger rutschte an einem Querpass vorbei und Johannes Grau schoss einen Torwartabpraller drüber. Bauer hätte den SVN aber schon eher in Führung bringen können und in der Folge wurden die Vilstaler überzeugender. Nach einem Fehler von Abwehrmann Maxim Usik konnte dieser Stefan Brenninger nur noch per Notbremse halten und sah die Rote Karte. Der SVN kam in der Folge zwar vors Tor, aber leistete sich mehrere Abspielfehler. Erst in der Nachspielzeit bereiteten die Brenninger-Brüder das erste Gerauer-Tor vor (45.). Nach der Pause wollte Neuraunhofen die schnelle Entscheidung. Erst schoss Michael Gerauer nach einem Steckpass überlegt ein (53.), ehe Daniel Dollmann drei Minuten nach einem schnellen Freistoß Kelheims Abwehr überraschte und Stefan Brenninger trocken zum 4:0 traf (56.). Ein Kopfballtreffer von Kelheims Stephan König sorgte zwar für den Ehrentreffer (59.). Michael Gerauer stellte aber nur wenig später nach einer tollen Hereingabe von Johannes Körbl den 5:1-Endstand her. In der Folge hätten der SVN das Ergebnis durchaus noch höherschrauben können, scheiterte aber entweder an den eigenen Füßen oder an Keeper Daniel Wagner.