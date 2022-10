Geratskirchen mit dritter Niederlage in Folge

Als beste Defensive der Liga reiste Geratskirchen zum Tabellenführer nach Wilting und wollte es dem Gastgeber so schwer wie möglich machen, den nächsten Sieg einzufahren. Voller Elan starteten die Geratalerinnen in die Partie und waren den Wiltingerinnen trotz der Umstellung aufgrund des Kreuzbandrisses von Franziska Mayer keinenfalls unterlegen. Wenn die Oberpfälzerinnen vor allem nach Ecken zu Chancen kamen, konnte Torfrau Teresa Oberendfellner parieren und hielt so den Kasten für ihre Mannschaft sauber. Auf der anderen Seite hatten die Gäste Pech, als ein Foul an Sabrina Eder im Sechzehner nicht geahndet wurde und der fällige Elfmeter ausblieb. Geratskirchen konnte vor allem über die Flügel gefährlich werden, allerdings schlossen die Schützinnen von Mike Hausladen zu überhastet und unüberlegt ab. Das 1:0 fiel denkbar unglücklich: Auf der linken Seite setzte sich eine Wiltinger Spielerin durch, die den Ball halbhoch in den Strafraum schlug und dort eine eingerückte Mitspielerin fand. Diese berührte den Ball nur leicht mit der Innenseite und lenkte ihn weiter nach links. Das Leder sprang Hanna Thumser, die noch versuchte die Situation zu bereunigen, an den Oberarm und von dort aus für Oberendfellner unhaltbar ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel brachten Tina Baumgartner und einige Minuten später auch Kerstin Hager frischen Wind in die Partie. Geratskirchen erspielte sich einige Chancen, wobei die beste Amelie Prinz hatte, deren platzierter Schuss noch von der Wiltinger Torfrau zur Ecke geklärt wurde. Die Gastgeberinnen hatten per Distanzschuss die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Oberendfellner lenkte die Kugel aber noch über die Latte. Nun hatte Geratskirchen erneut Pech: Die Torhüterin der Gastgeberinnen nahm den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand auf, was vom Schiedsrichter aber nicht geahnt wurde.