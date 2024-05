Geratskirchen kann erneut nicht Punkten

Den Geratalerinnen fanden anfangs schwer ins Spiel und ließen ihren Gegnerinnen zu viel Platz. So konnten sich diese immer wieder gute Chancen erspielen, die aber allesamt geklärt werden konnten. Auf der anderen Seite konnte der SVG nur hin und wieder Akzente setzten und hatten durch Kamila Reichert sogar zweimal die Chance in Führung zu gehen. Ihr erster Versuch wurde von der Torfrau pariert, der zweite ging gegen die Latte. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff blieb das Bild vorerst unverändert: Biberbach hatte etwas mehr vom Spiel und konnte durch Standarts gefährlich werden, die aber nicht zum Torerfolg führten. Geratskirchen hingegen hatte Schwierigkeiten, für Entlastung zu sorgen. In der 52. Minute konnten die Geratskirchnerinnen den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone bringen, was Janina Schenk zum 1:0 ausnutze. Geratskirchen gab sich dennoch nicht auf und wurde in der 65. Minute belohnt. Nach einer Ecke landete der Ball bei Tina Baumgartner, die den Pfosten traf. Theresa Bichlmaier staubte dann zum 1:1 Ausgleich ab. Die Freude währte aber nicht lange. Bereits drei Minuten später konnte Biberbach den alten Abstand wiederherstellen. Bei einer von Hanna Mairshofergetretenen Ecke drehte sich durch den Wind der Ball an den kurzen Pfosten. Nach der Faustabwehr von Teresa Oberendfellner ging der Ball an die Latte und wurde schließlich von der Geratskirchner Torhüterin gefangen. Es ist unsicher, ob der Ball wirklich im Tor war, der Unparteiische gab jedoch den Treffer. Daraufhin wurde die Spielweise der Gäste immer unfairer und die Spielunterbrechungen häuften sich. Die Stimmung wurde immer aufgeheizter, was sich auch in der Spielweise der Geratalerinnen wiederspiegelte. Die Bichlmaier-Truppe versuchte weiterhin den Ausgleich zu erzielen, war im Abschluss aber nicht konsequent genug.