Geratskirchen holt wichtige drei Punkte

In der Anfangsphase sind die Hausherrinnen die spielbestimmende Mannschaft und hätten nach fünf Minuten auch schon 2:0 führen können. Sie scheitern aber immer spätestens an Torfrau Alexandra Maul. Geratskirchen lässt sich vom ausbleibenden Torerfolg jedoch nicht beirren und läuft weiter vorne an, wodurch sie sich mehrere Großchancen erspielen können. Die zahlreichen Möglichkeiten bleiben aber alle ungenutzt. Dann kommt es so wie es kommen musste: Bei einem der wenigen Angriffe der Gäste spielt Torhüterin Julia Reiterer beim Versuch zu klären ihrer Gegenspielerin den Ball in den Fuß. Marlene Ulrich vollendete dann mit einem satten Schuss zur 1:0- Gästeführung.

Am Osterwochenende empfing der DJK-SV Geratskirchen den Tabellenletzten FC Ergolding. Obwohl die Gäste mit einer 1:0 Führung in die Pause gingen, konnten die Geratskirchnerinnen das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden.

Nach dem Seitenwechsel nimmt Geratskirchen sofort wieder Fahrt auf. In der 63. Minute bricht dann Amelie Prinz den Torfluch. Nach einem Freistoß von Theresa Frank köpft sie zum Ausgleich ein. Nicht einmal fünf Minuten später steckt Theresa Bichlmaier den Ball auf Frank durch. Die Stürmerin scheitert im eins gegen eins erst noch an Maul, trifft dann aber im Nachschuss (67.). Die Gastgeberinnen lassen weiterhin wenig zu und können in der 73. Minute durch Bichlmaier auf 3:1 erhöhen. Geratskirchen läuft weiterhin vorne an, zum Torerfolg kommen sie jedoch nicht mehr.

Max Lopes ist dementsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge: „Ein sehr reifer Auftritt unserer Mannschaft von Anfang an. Vor allem in der ersten Halbzeit erspielten wir uns Torchancen für 3 Spiele und konnten diese nicht nutzen. Respekt auch an die gegnerische Torhüterin. Dann kam es wie es immer kommen musste im Fußball, der Gegner geht mit 1:0 in Führung. Nach der ersten Halbzeit arbeiteten wir immer weiter und konnten am Ende das Spiel mit 3:1 gewinnen.“