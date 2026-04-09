Geratskirchen: Hardau folgt auf Ganghofer

Nachdem der aktuelle Trainer Hannes Ganghofer nach drei Jahren seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt hat, sind in sportlicher Hinsicht die Weichen für die neue Saison beim DJK-SV Geratskirchen gestellt. Für den scheidenden Coach, der die Mannschaft des Dorfvereins zweimal zum Klassenerhalt in der Kreisliga geführt hat und jetzt auch wieder im Abstiegskampf steckt, trägt dann Cristian Hardau die Verantwortung.
Der ehemalige Profi, der mehrere Jahre in der ersten und zweiten rumänischen Liga aktiv war, kam 2012 als Spieler zum SSV Eggenfelden, war danach bei seiner ersten Trainerstation beim TuS Walburgskirchen und zuletzt in seinem Wohnort beim SV Gumpersdorf erfolgreich tätig. "Cristian ist angetan von den Gegebenheiten in unserem Verein. Die Fußballmannschaften haben einen sehr hohen Stellenwert im Dorf. Wir haben stets über 20 Spieler in den Trainingseinheiten, das Gesamtpaket hat ihn überzeugt", berichtet Abteilungsleiter Ralph Ganghofner, der den Kontakt hergestellt hat.
Die Vorfreude auf die neue Saison ist allen Beteiligten bereits anzumerken. Die Hardau-Zusage gilt ligenunabhängig und man ist überzeugt, dass der hohe Ehrgeiz und das ausgeprägte Fachwissen des neuen Trainers dazu beitragen werden, um weiterhin im "Fußballdorf“ sportliche Erfolge feiern zu können. Der Verein bedankt sich zudem bei seinem scheidenden Trainerteam: Neben Hannes Ganghofer, mit dessen akribischer Arbeit man sehr zufrieden war, beendet auch der beliebte Co-Trainer Alois Rembeck auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit. "Für ihn rückt der aktuelle Spielerführer der ersten Mannschaft, Johannes Huber unterstützend an die Seite von Cristian Hardau. Er kennt unsere Spieler in- und auswendig und soll als Ratgeber und Bindeglied dienen“, informiert Abteilungsleiter Matthias Heidt. Um weiterhin Kreisliga-Fußball zu spielen, braucht das derzeitige Schlusslicht der Kreisliga Isar-Rott allerdings einen starken Schlussspurt.