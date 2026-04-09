Geratskirchen: Hardau folgt auf Ganghofer Beim derzeitigen Tabellenletzte der Kreisliga Isar-Rott gibt es im Sommer einen Trainerwechsel von PM · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Im Bild: Trainer CrDie Fußball-Abteilungsleiter Ralph Ganghofn nehmen Cristian Hardau in die Mitte – Foto: Verein

Nachdem der aktuelle Trainer Hannes Ganghofer nach drei Jahren seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt hat, sind in sportlicher Hinsicht die Weichen für die neue Saison beim DJK-SV Geratskirchen gestellt. Für den scheidenden Coach, der die Mannschaft des Dorfvereins zweimal zum Klassenerhalt in der Kreisliga geführt hat und jetzt auch wieder im Abstiegskampf steckt, trägt dann Cristian Hardau die Verantwortung.

Der ehemalige Profi, der mehrere Jahre in der ersten und zweiten rumänischen Liga aktiv war, kam 2012 als Spieler zum SSV Eggenfelden, war danach bei seiner ersten Trainerstation beim TuS Walburgskirchen und zuletzt in seinem Wohnort beim SV Gumpersdorf erfolgreich tätig. "Cristian ist angetan von den Gegebenheiten in unserem Verein. Die Fußballmannschaften haben einen sehr hohen Stellenwert im Dorf. Wir haben stets über 20 Spieler in den Trainingseinheiten, das Gesamtpaket hat ihn überzeugt", berichtet Abteilungsleiter Ralph Ganghofner, der den Kontakt hergestellt hat.



