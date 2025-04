Geratskirchen erkämpft sich Punkt

Nach der Pause merkt man den Geratalerinnen an: Sie wollen unbedingt mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen. Sie erspielen sich weiter gute Möglichkeiten, können diese aber in nichts zählbares ummünzen. Die Gäste schmeißen sich in jeden Zweikampf und geben keinen Ball verloren. Vor allem Viola Bichlmaier, die für die verletzte Reichert eingewechselt wurde, findet richtig gut ins Spiel und bearbeitet unermüdlich ihre Außenbahn. In der Schlussphase merkt man der Lopes-Truppe an, dass ihnen so langsam die Kraft ausgeht. Ihre Gegnerinnen hingegen können öfter wechseln und nehmen so immer mehr das Heft in die Hand. Geratskirchen hat in der Folge etwas Glück, keinen Treffer zu kassieren. Kurz vor Schluss hält Laura Maier, die vertretungsweise für Julia Reiterer im Tor steht, die Null fest. Nach einer Flanke von der halbrechten Seite kommt eine Biberbacher Spielerin aus gut fünf Metern zum Kopfball. Maier löuft in Handballmanier auf ihre Gegenspielerin zu und pariert den Ball. Insgesamt ist es ein verdienter Punktgewinn für Geratskirchen.

Max Lopes ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Leider ein trauriger Punktgewinn, da wir vermutlich Kamila verloren haben (Verletzung am Sprunggelenk). Zudem war es teilweise sehr unsportlich was der Gegner gemacht hat und beweist uns mal wieder, dass andere Mannschaften sowas anscheinend brauchen um erfolgreich zu sein. Beim Schiedsrichter hatten wir dieses Mal auch kein Glück. Das Spiel begann auf beiden Seiten gut, nach dem Schock wurden wir gefährlicher und hatten auch gute Torchancen. Dann gab es einen robusten Zweikampf bei dem Julia Holzberger mit den kompletten unteren Stollen am Schienbein getroffen wurde, sogar die Marke der Schuhe konnte man darauf sehen, unverständlich dass es da keine rote Karte gab. Die Mannschaft hat sich im kompletten Spiel verausgabt. Am Schluss wurde es nochmal gefährlich da bei uns der Saft leer war, aber im Ganzen ein verdienter Punktgewinn. Herauszuheben ist die ganze Mannschaft, weil jeder alles für den Erfolg gegeben hat und ich bin sehr stolz darauf Teil dieses Teams zu sein.“