Geratskirchen belohnt sich mit einem Punkt

Nach drei erfolglosen Spielen reisten die Damen des DJK-SV Geratskirchen zum TSV Gilching-Argelsried. Mit sieben Zählern aber auch einem Spiel mehr war zumindest auf dem Papier der Gastgeber Favorit, was die Niederbayerinnen nur um so mehr motivierte. Die Einstellung der Hausladen-Gruppe wurde in der 33. Minute belohnt. Lisa Moser schlug einen weiten Ball nach vorne, den Kamila Reichert kontrollierte und gekonnt über ihre Gegenspielerin hob, wo Sandra Utzschmid den Ball aufnahm, alleine auf die Torfrau zulief und routiniert zum 1:0 einschob. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in dem beide Mannschaften einige gute Chancen hatten. Nicht zuletzt war es wieder Torfrau Oberendfellner zu verdanken dass der Ausgleich der Gilchingerinnen erst in der 45. Minute fiel. Andrea Viehl überwand die Geratskirchner Schlussfrau, die zuvor noch einen Kopfball glanzvoll parierte, mit einem Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck.

Nach dem Seitenwechsel kam Pia Heudecker für die angeschlagenen aber stark spielende Tina Baumgartner ins Spiel. Beflügelt von dem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Gilching den Druck. Der nächste Treffer war dennoch den Gästen vorbehalten: Nach einer Ecke von Sabrina Eder wurde der erste Schuss von Kamila Reichert noch geblockt, ehe sie den Nachschuss verwandelte (62. Minute). Die Antwort der Gastgeberinnen lies nicht lange auf sich warten. Claudia Papi erzielte in der 69. Minute aus 16 Metern mit einem Heber unter die Latte den erneuten Ausgleich. Daraufhin hatten beide Mannschaften immer wieder Phasen in denen sie das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden hätten können, allerdings wurde kein weiterer Treffer erzielt. Am Ende trat Geratskirchen mit einem Punkt die Heimreise an, mit welchem sowohl sie als auch ihre Kontrahentinnen zufrieden sein können.