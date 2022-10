Geratskirchen belohnt sich endlich

Im siebten Spiel war es endlich so weit: Mit einem 2:1 Sieg gegen den TSV Murnau konnten die Damen des DJK-SV Geratskirchen den ersten Dreier der Saison einfahren.

Während Murnau zu Beginn völlig auf Angriffspressing setzte, wartete Geratskirchen etwas ab, um dann im Mittelfeld die gegnerischen Angriffe abzufangen. Offensiv konnte sich die Mannschaft von Mike Hausladen sowohl über das Zentrum, als auch über die Außen immer wieder durchsetzen und sich einige Möglichkeiten erspielen. Das 1:0 fiel dennoch nach einem Standard. Amelie Prinz drückte nach einer Ecke von Kamila Reichert den Ball über die Linie (36 Minute). Beflügelt von ihrem Treffer wurde Geratskirchen immer mutiger konnte aber vor dem Halbzeitpfiff nicht auf 2:0 erhöhen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es aber keine fünf Minuten. Laura Maier scheiterte zwar noch an der gegnerischen Torhüterin, aber Sabrina Eder konnte dann den Abstauber zum 2:0 verwandeln. Geratskirchens Leistung fiel daraufhin etwas ab und so konnte Franziska Fischer ein Abstimmungsproblem in der Geratskirchner Innenverteidigung zum 2:1 ausnutzen. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr drückt Murnau auf den Ausgleich, allerdings konnte Geratskirchens Defensive die Situationen bereinigen.

Nach Abpfiff war die Freude über den hart erarbeiteten Sieg natürlich groß.