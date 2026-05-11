Geratal chancenlos im Orlatal

– Foto: Janine Volbert

Blau-Weiß' 90 wollte es im heimischen Sportpark besser machen und Trainer Jürgen Walther stellte sein Team auf eine kompakt stehende Mannschaft ein, die mit langen Bällen ihr Heil in der Flucht suchen würden. Gut analysiert, denn die Gerataler standen kompakt und tief in der eigenen Hälfte und versuchte die Räume eng zu machen. In der ersten Hälfte gelang es den Schützlingen von Interimstrainer Huck ganz gut die Neustädter Offensive nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Von der war vor allen Dingen Geduld gefragt. Schon frühzeitig verletzte sich Josia Walther in einem Zweikampf an der Strafraumgrenze, der es zwar weiter versuchte, aber dann doch vom Feld gehen musste. Tormöglichkeiten blieben in Hälfte eines Mangelware, lediglich Elia Walther mit einem Fallrückzieher (38.) prüft Torhüter Bradsch und auch Peter Wittwer bringt den Gerataler Keeper nicht in Gefahr (13.) Der an diesem Tag gut aufgelegte Jonas Wahl verfehlt mit seinem Kopfball das Gehäuse knapp (32.). Kurz drauf setzt er sich auf der rechten Seite durch, aber sein Abschluss gerade noch so zur Ecke geklärt (37.). Dann passiert es doch noch, unter Mithilfe von Torhüter Bradsch, der den Ball bei der Klärung in den Fuß von Felix Künzel spielt, der dann ins verwaiste Tor einschieben kann (1:0, 41.). Jonas Wahl hat dann praktisch mit dem Pausenpfiff noch die Möglichkeit zu erhöhen, aber Bradsch kann das kurze Eck schließen und verhindert den Einschlag (45+3). Mit der knappen, aber absolut verdienten Führung der Hausherren ging es dann in die Halbzeitpause. Neustadts' Torhüter Maximilian Paul eine geruhsame erste Hälfte und musste nicht ein einziges mal ernsthaft eingreifen.

Die Blau- Weißen kamen dann besser aus den Kabinen und hatten mit Jonas Wahl, nach einer Ecke, der die Kopfballverlängerung von Theodor Mohorn aus kurzer Distanz über das Gerataler Tor schlägt (51.). Dann kommt die beste Chance der Gäste, als Rodney auf die Reise geschickt wird, der allein auf Torhüter Maximilian Paul zuläuft, der aber mit einer starken Reaktion den Einschlag verhindert (53.). Robin Lee Engler kann dann einen Freistoß von Elia Walther nicht verwerten, sein Schuss geht knapp über den Querbalken (58.). Geratals' Trainer muntert seine Mannschaft auf, „weiter machen, wir machen das Tor hier noch“. Aber keiner der geneigten Zuschauer am Spielfeldrand konnte sich vorstellen, wie das geschehen soll. Im Gegenteil Jonas Wahl schickt Elia Walther an, der gleich 3 Gegenspieler hinter sich lässt und dann allein vor Bradsch sich die Seite aussuchen kann (2:0, 69.). Kurz darauf der nächste Riese von Elia Walther als er Bradsch umspielt, sein Torschuss aber noch vor der Linie von Hübner zur Ecke geklärt wird (73.). Die Ecke kommt erneut zu Jonas Wahl, dessen Kopfball Torhüter Bradsch an den Querbalken lenkt (74.). Dann ist es Theodor Mohorn, der das Spielgerät aus 10 Metern über den Querbalken bugsiert (75.). Jonas Wahl läuft weit in der eigenen Hälfte durch und wird erst durch Torhüter Bradsch gestoppt, der den Drehschuss mit einer starken Reaktion festhält (79.). Die daraus resultierende Ecke kommt am zweiten Pfosten auf den Kopf von Jonas Wahl, bei dem der Keeper diesmal chancenlos ist (3:0, 79.). Beinahe dann das vierte Neustädter Tor Felix Künzel spielt von der Grundlinie zurück auf Peter Wittwer, dessen Geschoss Wembley- artig von der Lattenunterkante auf die Torlinie prallt (85.). Dann passiert es doch. Felix Künzel bringt die Ecke vor das Tor, der erste Versuch von Paul Weise sitzt noch nicht, aber Jonas Wahl ist zur Stelle und markiert seinen zweiten Treffer.