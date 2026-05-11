Geratal chancenlos im Orlatal

Auch im Hinspiel in Geraberg konnten die Kicker aus dem Ilmkreis, trotz drückender Überlegenheit der Orlastädter einen Heimsieg einfahren...
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Die Blau- Weißen kamen dann besser aus den Kabinen und hatten mit Jonas Wahl, nach einer Ecke, der die Kopfballverlängerung von Theodor Mohorn aus kurzer Distanz über das Gerataler Tor schlägt (51.). Dann kommt die beste Chance der Gäste, als Rodney auf die Reise geschickt wird, der allein auf Torhüter Maximilian Paul zuläuft, der aber mit einer starken Reaktion den Einschlag verhindert (53.). Robin Lee Engler kann dann einen Freistoß von Elia Walther nicht verwerten, sein Schuss geht knapp über den Querbalken (58.). Geratals' Trainer muntert seine Mannschaft auf, „weiter machen, wir machen das Tor hier noch“. Aber keiner der geneigten Zuschauer am Spielfeldrand konnte sich vorstellen, wie das geschehen soll. Im Gegenteil Jonas Wahl schickt Elia Walther an, der gleich 3 Gegenspieler hinter sich lässt und dann allein vor Bradsch sich die Seite aussuchen kann (2:0, 69.). Kurz darauf der nächste Riese von Elia Walther als er Bradsch umspielt, sein Torschuss aber noch vor der Linie von Hübner zur Ecke geklärt wird (73.). Die Ecke kommt erneut zu Jonas Wahl, dessen Kopfball Torhüter Bradsch an den Querbalken lenkt (74.). Dann ist es Theodor Mohorn, der das Spielgerät aus 10 Metern über den Querbalken bugsiert (75.). Jonas Wahl läuft weit in der eigenen Hälfte durch und wird erst durch Torhüter Bradsch gestoppt, der den Drehschuss mit einer starken Reaktion festhält (79.). Die daraus resultierende Ecke kommt am zweiten Pfosten auf den Kopf von Jonas Wahl, bei dem der Keeper diesmal chancenlos ist (3:0, 79.). Beinahe dann das vierte Neustädter Tor Felix Künzel spielt von der Grundlinie zurück auf Peter Wittwer, dessen Geschoss Wembley- artig von der Lattenunterkante auf die Torlinie prallt (85.). Dann passiert es doch. Felix Künzel bringt die Ecke vor das Tor, der erste Versuch von Paul Weise sitzt noch nicht, aber Jonas Wahl ist zur Stelle und markiert seinen zweiten Treffer.
Fazit: So endet dann das ungleiche Duell erneut klar für die Orlastädter und Geratal kann von Glück reden, dass nicht noch mehr Treffer erzielt wurden. Zumindest war heute vom Abstiegskampf nicht viel zu sehen. Neustadt konnte sich für die Hinspielniederlage revanchieren und blieb im 10. Heimspiel in Folge unbezwungen.
BW-Trainer Jürgen Walther resümiert: „Wir haben das zweite Spiel in Folge zu Null gespielt und rein potentiell kannst du das Spiel auch mit sieben oder acht Toren beenden, wenn wir die Hälfte unserer Möglichkeiten genutzt hätten. Das 4:0 nehmen wir mit, auch wenn es heute nur eine durchschnittliche Leistung war.“