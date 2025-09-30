Gerade noch einen Punkt mitgenommen.

Das Spiel begann verhalten und gleich war klar, dass der Gast dem Gastgeber die mehreren Spielanteile geben würde. Neutraubling stand von Beginn an tief geordnete und konzentriere sich zunächt drauf die Roosters vom Tor fern zu halten. Nach einer Viertelstunde verbuchte Zelzer mit einem Kopfball den ersten Abschluss, ging daneben. Im Gegenzug trafen dann die Gäste zur Führung. Während sich das Thalmassinger Zentrum noch im Tiefschlaf befand erkämpfte sich Assmann rechts einen Ball, flankte und Kröner konnte völligst unbedrängt in Mitten dreier Thalmassinger zum Kopfball ansetzen. Die Hausherren schauten zu. DIe einig nenneswerte Möglichkeit für Thalmassing hatte abermals Zelzer nach 20 Minuten als er im Strafraum zum Abschluss kommt, Hammerschick hält. Dann stellten die Roosters das Fußballspielen komplett ein. Laufbereitschaft ohne Ball, Zweikampfverhalten, Wille und Kampfgeist gingen weg wie warme Semmeln Sonntags beim Bäcker. Es war nichts zu erkennen, was die Mannschaft die letzten Wochen ausgezeichnet hatte. Dadurch kamen die Gäste natürlich stärker auf und hatten allerhand guter Möglichkeiten die Führung auszubauen. Birol und Kröner scheiterten an Reicherseder, Assmann traf das Außennetz, erneut Assmann an die Latte. Dreimal parierte Reicherseder noch gegen Gaschek, Eirich und den auffallenden David Kröner.

Folgend auf die Last-Minute Niederlage in Barbing gastierte das Tabellenschlusslicht aus Neutraubling am Sauberg. Ein Spiel das so oder so gewonnen werden musste, von beiden Teams. Die Personaldecke bei den Roosters wird leider wieder dünner. Kreativkopf Nesslauer rückte in die erste Mannschaft auf, da auch hier eine enorme Anzahl an Spielern verletzt ist.

Eine Halbzeit zum Vergessen für Thalmassing. Der zweite Durchgang sah dann besser aus. Wohl fand Coach Besenhard die richtigen Worte in der Kabine. Ebenso sorgten die Einwechslungen von Nesslauer Josef und Marc Messer für mehr Schwung im Spiel nach vorne. Neutraubling besann sich nun wieder vollends aufs Verteidigen und Kontern. Im letzten Drittel fehlte gegen sehr tief stehende Gäste noch die Durchschlagskraft der Roosters. Birol und Krasniqi fanden ihren Meister erneut in Reicherseder, welcher den Funken Hoffnung am Leben hielt für Thalmassing. Tormöglichkeiten hatten die Roosters keine. Man fand an diesem Tag kein adäquates spielerisches Mittel gegen mauernde Gäste und auch gekonnte Einzelleistungen trickreicher Spieler vermisste man an diesem Tag. Gegen Ende des Spiels warfen die Rooster mehr und mehr nach vorne und die Erlösung besorgten dann die Oldies Besenhard und Zelzer. Der Spielertrainer gewann im Zentrum einen zweiten Ball, beförderte diesen in den gegnerischen Strafraum wo sich Zelzer gegen zwei Gegenspieler behauptete. Dann überwand er den herauslaufenden Keeper gekonnt und sorgte für den nicht unbedingt verdienten Ausgleich. Die Partie ging dann ohne weitere Höhepunkte zu Ende. Die Gäste waren an diesem Tag mutiger, körperlich präsenter und agressiver in den Zweikämpfen und warteten mit einer guten Leistung, vor allem defensiv auf.

Die Roosters lieferten die bis dato schlechteste Saisonleistung und verpassten sehr wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Am Sonntag gastiert man zum letzten Hinrundenspiel in Tegernheim. Mehr oder weniger ein 6 Punkte Spiel. Es bedarf einer gewaltigen Steigerung gegenüber diesem Match um in Tegernheim als Sieger vom Platz zu gehen. Es steckt definitiv mehr in der Thalmassinger Mannschaft, als das was an diesem Tag geboten wurde. Bewiesen wurde das sicherlich schon oft genug.