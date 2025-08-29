„Wir können nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Rotsperre von Lamin Jatta und die Verletzung von Nick Grünhagen sind alle Spieler einsatzbereit. Mit 20 Mann im Kader haben wir eine breite Bank und können flexibel reagieren“, erklärt Trainer Gökhan Arikoglu.

Das klare Ziel ist formuliert: Die aktuelle Siegesserie soll weiter ausgebaut werden. „Wir müssen von Beginn an hellwach sein, unser Spiel aufziehen und die hohe Qualität im Kader auf den Platz bringen“, so Arikoglu weiter.

Unterschätzen will man den Gegner aber nicht. Der Aufsteiger aus Wolfenbüttel hat zwar bislang noch keine Punkte gesammelt, wird jedoch hochmotiviert in die Partie gehen. „Gerade gegen uns werden sie alles reinwerfen. Auf dem Kunstrasen, wo das Spiel vermutlich stattfindet, müssen wir besonders konzentriert agieren – das kommt allerdings auch unserem technisch starken Spiel entgegen“, warnt Arikoglu.

Mit dem Selbstvertrauen aus den vergangenen Wochen und der starken Stimmung innerhalb der Mannschaft sieht der Coach sein Team bestens vorbereitet: „Heute nach dem Abschlusstraining gilt die volle Konzentration dem Match.“ Zuletzt standen sich die beiden Kontrahenten im Pokal in der vergangenen Saison gegenüber. Damals gewann Bleckenstedt knapp nach Elfmeterschießen.

Anpfiff ist dann am Samstag um 18.30 Uhr.