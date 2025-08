Gera gewinnt Testspiel gegen Uborn

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Am Wochenende stand für unsere M1 das zweite Testspiel an. Gegner war die zweite Mannschaft aus Gera. Mit einem großen Kader von 21 Spielern ging es zum Auswärtsspiel. Um allen Einsatzzeit zu geben, entschied sich das Trainerteam für zwei Blöcke mit jeweils 11 Spielern. In den ersten 45 Minuten startete Block 1 ins Spiel. Unsere Stahl-Elf kämpfte wacker und erspielte sich ein bis zwei gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor der Pause führte eine kleine Unachtsamkeit zum 1:0 für Gera. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeit.