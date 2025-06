Geplanter Wechsel von Jan Bachmann zu Wacker Obercastrop geplatzt

Castrop-Rauxel – Mit Jan Bachmann wechselt ein Spieler nach Obercastrop, der auf eine bemerkenswerte fußballerische Laufbahn zurückblicken kann. Ausgebildet wurde der 24-Jährige in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und von Rot-Weiß Oberhausen. Frühzeitig empfahl er sich auch für höhere Aufgaben: Sein Debüt im Trikot der deutschen U17-Nationalmannschaft absolvierte er im Oktober 2017 gegen Dänemark, in der Folge kam er zudem in der UEFA Youth League für die Schalker U19 zum Einsatz.



Golob: „Jan Bachmann passt sportlich und charakterlich in unsere Mannschaft“

Nach seinem Regionalliga-Debüt für RW Oberhausen sammelte Bachmann zwischen 2021 und 2023 in 83 Oberliga-Spielen für den SV Schermbeck umfangreiche Erfahrung und war dort zeitweise sogar Kapitän. Zuletzt stand er beim Oberligisten SW Essen unter Vertrag, wo er in der laufenden Saison bislang in jeder Partie zum Einsatz kam. Nun schließt sich der Mittelfeldspieler dem SV Wacker Obercastrop an. „Über den sportlichen Mehrwert von Jan für unsere Mannschaft müssen wir gar nicht groß sprechen. Uns hat er aber vor allem auch charakterlich in den Gesprächen überzeugt. Jan passt super in unsere Mannschaft“, sagt Wackers Sportlicher Leiter Steffen Golob gegenüber den Ruhr Nachrichten.