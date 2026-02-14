Geplant, verkündet, abgesagt: Das Aus der SG Kalteiche

Nun gibt es doch kein Revival der SG Kalteiche (hier der mittlerweile für die SG Hickengrund kickende David Hick im Jahr 2019). (Archivfoto) © Katrin Weber

Haiger. Im Fußballkreis Dillenburg kommt es nun doch nicht zu der vor zwei Wochen angekündigten Wiederbelebung der SG Kalteiche. Der B-Ligist SSV Haigerseelbach und der Kreisoberligist SSV Allendorf hatten Ende Januar in den Sozialen Medien verkündet, die frühere Spielgemeinschaft – aufgelöst im Sommer 2020 – zur Saison 2026/27 neu zu starten. Jetzt folgte überraschend der Rückzug: Auf seiner Facebook-Seite erklärte der SSV Haigerseelbach das Ende der Pläne. Diese Redaktion beleuchtet, was seit der ersten Anfrage des SSV Allendorf beim SSV Haigerseelbach Ende Dezember geschah, welche Gründe zur Absage binnen zwei Wochen führten und welche Folgen beide Vereine jetzt erwarten.