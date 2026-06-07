"Geplant ist von den Jungs, dass es nach Malle ein paar Tage geht"

– Foto: FC Welzheim

Nach einer dominanten Saison krönt sich die Mannschaft des FC Welzheim um Trainer Kim Schmidt zum Champion in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall. Mit 71 Punkten steht das Team am Ende ganz oben und bereitet sich nach ausgiebigen Feierlichkeiten auf die neuen Herausforderungen in der kommenden Spielzeit vor.

Die Würfel in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall sind gefallen, die Saison ist beendet. Nach 28 absolvierten Partien thront der FC Welzheim mit einer beeindruckenden Bilanz von 23 Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 105:34 an der Tabellenspitze.

Mit insgesamt 71 Punkten distanzierte die Mannschaft den schärfsten Verfolger, den SV Steinbach, der mit 62 Punkten und 98:39 Toren aus ebenfalls 28 Spielen auf dem zweiten Rang einkam. Dieser Erfolg bedeutet für die Welzheimer den Aufstieg in die Bezirksliga.

Ein außergewöhnliches Triple auf der großen Meisterfeier

Der Titelgewinn wurde vom Verein gebührend und in mehreren Etappen zelebriert, nachdem die Entscheidung letztlich kampflos fiel. Trainer Kim Schmidt schildert gegenüber FuPa die Feierlichkeiten voller Stolz: „Wir haben eine etwas kleinere Feier gemacht an dem Tag, wo der Gegner bei uns abgesagt hat und wir dann, ohne zu spielen, schon Meister waren. Und gestern, am letzten Heimspieltag, haben wir eine große Feier gemeinsam mit der AH und der Frauen-Mannschaft gemacht, sozusagen die Triple-Meisterschaft gefeiert.“

Die große Freude über den geglückten Wiederaufstieg

Dass der Erfolg in dieser Deutlichkeit zustande kommen würde, war vor dem ersten Spiel der Saison keineswegs selbstverständlich. Die Zielsetzung im Verein war ambitioniert, aber realistisch gewählt, um nach dem vorherigen Gang nach unten wieder oben anzugreifen. „Unser Saisonziel war, oben mitzuspielen. Dass es sofort mit dem Wiederaufstieg klappt, ist natürlich super und wir freuen uns riesig“, erklärt Kim Schmidt mit Blick auf den direkten Weg zurück in die höhere Spielklasse.

Ein unerschütterliches Team trotzt der Krise

Den entscheidenden Ausschlag für den Meistertitel sieht der Trainer vor allem in dem internen Gefüge und der mentalen Stärke des Teams. Selbst ein vorübergehendes Tief konnte die Mannschaft nicht dauerhaft aus der Bahn werfen. Kim Schmidt betont: „Wir haben eine Einheit auf dem Platz, jeder ist für den anderen da und wir haben einen sehr guten Mix zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Wir hatten zwar ein kurzes Formtief Anfang der Rückrunde, haben uns aber als Team daraus gekämpft und sind schnell wieder in die Erfolgsspur gekommen und haben auf unsere Stärken vertraut.“

Der kontinuierliche Entwicklungsprozess als größte Stärke

Die Mentalität, sich niemals auf dem Erreichten auszuruhen und akribisch an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, zeichnet die Welzheimer Mannschaft besonders aus. Der sportliche Erfolg wird als fortlaufende Reise verstanden. „Dass wir uns weiterentwickeln wollen, und das Spiel für Spiel. Zwar ist das ein Prozess, der lange dauert, aber wir werden besser und sind noch nicht am Ende. Wir sind ein Team“, unterstreicht der Trainer das unbändige Credo seiner Spieler.

Der wohlverdiente Urlaub auf der balearischen Insel

Nach den kräftezehrenden Monaten der Saison steht für die Aufstiegshelden nun die Belohnung abseits des grünen Rasens an. Die Mannschaft zieht es in die Sonne, um den Erfolg gemeinsam ausklingen zu lassen. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt antwortet Kim Schmidt über die Reisepläne der Fußballer: „Geplant ist von den Jungs, dass es nach Malle ein paar Tage geht.“

Ein klares Bekenntnis zum Abenteuer Bezirksliga

Zweifel an dem nächsten sportlichen Schritt gab es im Lager des Meisters zu keinem Zeitpunkt, die Vorfreude auf das neue Niveau überwiegt jegliche Bedenken. Das Aufstiegsrecht wird vom Verein ohne jedes Zögern wahrgenommen. „Diese Frage ist einfach zu beantworten: Es war nie eine Frage, ob oder ob nicht. Selbstverständlich werden wir in der Bezirksliga spielen“, stellt Kim Schmidt unmissverständlich klar.

Schmerzhafte personelle Abgänge zur neuen Saison

Hinter den Kulissen laufen die Kaderplanungen für die anstehenden Aufgaben bereits auf Hochtouren, wobei die Mannschaft auch namhafte Abgänge verkraften muss. Das Team verliert mehrere Akteure an die Konkurrenz. So wechselt Nils Zieker zur ASGI Schorndorf. Zudem zieht es ein Trio nach Kaisersbach: Patrick Wenzel, Christian Simon Hoppe und Tim Schneidereit verlassen den Verein.

Frisches Blut für die anstehenden Aufgaben in der höheren Liga

Auf der Habenseite kann der FC Welzheim jedoch bereits erste wichtige Neuzugänge präsentieren, um die entstandenen Lücken hochkarätig zu schließen. „Zugänge sind Petros Gelis und Collin Knabe vom VfL Winterbach“, verkündet Kim Schmidt. Bezüglich weiterer Personalien hält sich der Trainernoch bedeckt und fügt an: „Was noch dazu kommt, schauen wir mal.“

Das klare Saisonziel Klassenerhalt fest im Blick

Mit dem Aufstieg verschieben sich die Prioritäten für die anstehende Spielzeit 2026/2027 automatisch von der Jagd nach der Meisterschaft hin zum Ligaverbleib in der neuen Umgebung. Kim Schmidt formuliert die Erwartungshaltung für das kommende Jahr daher realistisch: „Es gibt ein klares Ziel: alles zu geben, um den Klassenerhalt so schnell wie möglich fix zu machen.“