Gepäck auf Umwegen: Zetterer nimmt es mit Humor „Nackt auf‘n Berg“

Bei der Reise in den Winterurlaub ging das Gepäck von Torhüter Michael Zetterer verloren. Der Hohendilchinger nahm es mit Humor.

Hohendilching - So hatte sich Michael Zetterer den Start in den Winterurlaub sicher nicht vorgestellt: Bei der Reise ins Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien hat die Fluggesellschaft das Gepäck des Hohendilchings an die falsche Destination geschickt. 405 Kilometer lagen dazwischen, wie Zetterer mit einem Kartenausschnitt auf Instagram zeigte. „Ich geh dann nackt auf’n Berg“, schrieb der Torhüter vom SV Werder Bremen süffisant.

Zwar hat er sein Gepäck mittlerweile wieder, die Ankündigung machte der 27-Jährige aber dennoch wahr und stellte sich nur mit Mütze und Handschuhen bekleidet in die Winterlandschaft – die eine oder andere lustige Reaktion der Bremer Mannschaftskollegen inklusive. ses