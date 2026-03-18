Georgios Siadas verlängert bei Solingen-Wald 03 bis 2028

Nach der Verlängerung mit dem Trainergespann zu Wochenbeginn hat der Landesliga-Spitzenreiter 1. SpVg Solingen-Wald 03 eine weitere wichtige Personalie verkündet. Georgios Siadas hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag gleich um zwei Jahre bis 2028 verlängert. "Wir sind nicht nur auf dem Platz sehr stolz auf ihn, da seine Vereinsarbeit im geschäftsführenden Vorstand, auf dem Platz und die Identifikation mit seinem Heimatclub keine Grenzen kennt. Ein Glücksgriff für alle 03er", lässt der Verein auf seiner Homepage wissen.
Dort kommt auch der Spieler, den der Verein als "Kampfmonster" klassifiziert, selbst noch zu Wort: "Es macht unglaublich viel Spaß, auf und neben dem Platz ein Teil meines Heimatvereins zu sein! Die sportlichen Ambitionen, die der Verein hat, sind sehr wichtig für den gesamten Fußball in ganz Solingen. Ich hoffe und bin guter Dinge, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren weitere Meilensteine zusammen erreichen werden."
Die Solinger spielen in der Gruppe 1 der Landesliga Niederrhein eine herausragende Rolle, haben in 22 Partien nur zweimal verloren und als Klassenprimus aktuell sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger SC Kapellen-Erft, der nach neun Jahren in der Landesliga gerne wieder zurück in die Oberliga möchte. Mit dem DV Solingen, der als Dritter einen Zähler hinter den Kapellener liegt, mischt ein weiteres Solinger Team im Rennen um die Oberliga mit.
Defensivspieler Siadas ist eine absolute Säule im Team von Daniele Varveri. In seinen 17 Einsätzen erzielte er neben seinen Abwehr-Aufgaben drei Treffer und bereitete laut FuPa-Statistik noch drei weitere vor. Zweimal schaffte er es zudem in die FuPa-Top-Elf der Woche. Der 26-jährige Siadas wäre ein Fixpunkt, sollte der Sprung in die Oberliga am Saisonende gelingen. Am Sonntag geht es um 15.30 Uhr für Siadas und die 03er zum Bergischen Duell beim FC Remscheid.