Georgios Siadas verlängert bei Solingen-Wald 03 bis 2028

– Foto: Frank Thomasini

Nach der Verlängerung mit dem Trainergespann zu Wochenbeginn hat der Landesliga-Spitzenreiter 1. SpVg Solingen-Wald 03 eine weitere wichtige Personalie verkündet. Georgios Siadas hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag gleich um zwei Jahre bis 2028 verlängert. "Wir sind nicht nur auf dem Platz sehr stolz auf ihn, da seine Vereinsarbeit im geschäftsführenden Vorstand, auf dem Platz und die Identifikation mit seinem Heimatclub keine Grenzen kennt. Ein Glücksgriff für alle 03er", lässt der Verein auf seiner Homepage wissen.

"Weitere Meilensteine erreichen"

Dort kommt auch der Spieler, den der Verein als "Kampfmonster" klassifiziert, selbst noch zu Wort: "Es macht unglaublich viel Spaß, auf und neben dem Platz ein Teil meines Heimatvereins zu sein! Die sportlichen Ambitionen, die der Verein hat, sind sehr wichtig für den gesamten Fußball in ganz Solingen. Ich hoffe und bin guter Dinge, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren weitere Meilensteine zusammen erreichen werden."

Zwei Solinger Anwärter auf die Oberliga

Die Solinger spielen in der Gruppe 1 der Landesliga Niederrhein eine herausragende Rolle, haben in 22 Partien nur zweimal verloren und als Klassenprimus aktuell sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger SC Kapellen-Erft, der nach neun Jahren in der Landesliga gerne wieder zurück in die Oberliga möchte. Mit dem DV Solingen, der als Dritter einen Zähler hinter den Kapellener liegt, mischt ein weiteres Solinger Team im Rennen um die Oberliga mit.