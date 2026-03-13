Georgios Palanis übernimmt beim MTV

– Foto: MTV Isenbüttel

Beim Verein steht zur Saison 2026/27 eine Veränderung auf der Trainerposition an. Georgios Palanis übernimmt künftig das Amt des Cheftrainers der ersten Herrenmannschaft. Unterstützt wird er dabei von Dennis Mohwinkel, der aktuell noch als Cheftrainer tätig ist und zur neuen Spielzeit in die Rolle des Co-Trainers wechselt.

Mit dieser personellen Neuaufstellung stellt der Klub frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und setzt auf eine interne Kontinuität im Trainerteam. Mohwinkel bleibt der Mannschaft damit weiterhin erhalten und unterstützt Palanis künftig an der Seitenlinie.

Der Verein betont, dass man sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam freut und überzeugt sei, gemeinsam die nächsten Schritte in der sportlichen Entwicklung gehen zu können. Zugleich bedankt sich der Klub bei Mohwinkel für seinen weiteren Einsatz im neuen Aufgabenbereich.