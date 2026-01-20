George Yumusak übernimmt im Sommer die U23 des SV Meppen

Der SV Meppen hat die Trainerfrage für seine U23 geklärt. NLZ-Coach George Yumusak wird zur kommenden Saison das Oberliga-Team übernehmen und soll den Übergang vom Nachwuchs in den Seniorenbereich weiter stärken.

Wichtige Schnittstelle im Meppener Konzept Der SV Meppen hat George Yumusak als neuen Trainer der U23 vorgestellt. Der 40-Jährige übernimmt das Oberliga-Team, das im Vereinskonzept als Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft sowie den U19- und U17-Teams in der Bundesliga fungiert. „Deswegen ist diese Trainerposition für uns sehr wichtig“, betont Sportlicher Leiter Olufemi Smith. Auch NLZ-Leiter Tim Körner sieht in Yumusak die passende Besetzung, um Talente „im letzten Schritt auf die erste Mannschaft vorzubereiten“.

Yumusak trainiert aktuell die U16 im Nachwuchsleistungszentrum Emsland, zuvor war er für die U15 verantwortlich. Der gebürtige Lingener lief selbst im Nachwuchs des SV Meppen auf und bringt zudem Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit - unter anderem als Trainer beim Bezirksligisten SV Langen und beim Oberligisten BW Papenburg. Rückkehr in die Oberliga, mit klarer Aufgabe