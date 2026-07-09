George Jajan kehrt zum Düneberger SV zurück

Der Düneberger SV hat den nächsten Grund zur Freude in der Kaderplanung. George Jajan kehrt drei Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel im DSV-Trikot an den Silberberg zurück. Der 26-Jährige wird vom Verein als dynamischer Mittelfeldspieler beschrieben und soll der Mannschaft mit Schnelligkeit, Zweikampfstärke und körperlicher Präsenz zusätzliche Qualität geben.
Für Düneberg ist es zugleich eine Rückkehr mit lokalem Bezug. Der Klub befindet sich nach schwierigen Jahren im Umbruch und setzt dabei sichtbar auf Spieler, die einen Bezug zum Verein haben. Auch auf der DSV-Homepage wird dieser Weg beschrieben: Nach mehreren personellen Veränderungen sollen Rückkehrer und Spieler mit Verbindung zum Klub den neuen Kader prägen.
Trainer Gökhan Dogan ordnet die Personalie in den Vereinsmedien klar ein. „Mit George bekommen wir einen Spieler dazu, der sich vor allem auf den Flügeln - sowohl offensiv als auch defensiv - zu Hause fühlt. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Physis hat er bereits in seiner Bezirksliga-Saison beim FSV eindrucksvoll bewiesen, was in ihm steckt.“
Damit bekommt der DSV einen Spieler, der mehrere Rollen auf der Außenbahn ausfüllen kann. Gerade in einem Neuaufbau sind solche Profile wertvoll: Tempo nach vorne, Bereitschaft gegen den Ball und genug Robustheit, um auch defensiv Wege mitzugehen.
Dogan kennt Jajan bereits und freut sich entsprechend auf die Rückkehr: „Spieler wie George habe ich gerne in meinem Team und freue mich daher sehr auf die erneute Zusammenarbeit.“
Laut Datenbank kommt Jajan auf 85 Spiele und elf Tore. In seiner Laufbahn sind mehrere Stationen im Düneberger Umfeld hinterlegt, unter anderem Einsätze für die zweite und dritte Mannschaft des DSV sowie ein Einsatz in der Landesliga Hansa für die 1. Herren in der Saison 2018/19. Zuletzt sind zudem Stationen bei Geesthacht und Hamwarde vermerkt.
Für den Düneberger SV passt die Rückkehr in eine Phase, in der der Kader neu aufgebaut wird. Nach dem Abstieg und mehreren Veränderungen sucht der Verein Spieler, die sportlich helfen und zugleich zur Identität am Silberberg passen. Jajan bringt genau diese Verbindung mit: Tempo, Erfahrung aus verschiedenen Teams und eine DSV-Vergangenheit.
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