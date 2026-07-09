George Jajan kehrt zum Düneberger SV zurück Der Düneberger SV hat den nächsten Zugang vorgestellt. George Jajan kehrt nach drei Jahren zurück und soll die Außenbahn beleben. von red · Heute, 07:58 Uhr · 0 Leser

Nächster Wechsel beim DSV. – Foto: FuPa-Grafik

Der Düneberger SV hat den nächsten Grund zur Freude in der Kaderplanung. George Jajan kehrt drei Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel im DSV-Trikot an den Silberberg zurück. Der 26-Jährige wird vom Verein als dynamischer Mittelfeldspieler beschrieben und soll der Mannschaft mit Schnelligkeit, Zweikampfstärke und körperlicher Präsenz zusätzliche Qualität geben.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Düneberg ist es zugleich eine Rückkehr mit lokalem Bezug. Der Klub befindet sich nach schwierigen Jahren im Umbruch und setzt dabei sichtbar auf Spieler, die einen Bezug zum Verein haben. Auch auf der DSV-Homepage wird dieser Weg beschrieben: Nach mehreren personellen Veränderungen sollen Rückkehrer und Spieler mit Verbindung zum Klub den neuen Kader prägen. Dogan freut sich auf die erneute Zusammenarbeit Trainer Gökhan Dogan ordnet die Personalie in den Vereinsmedien klar ein. „Mit George bekommen wir einen Spieler dazu, der sich vor allem auf den Flügeln - sowohl offensiv als auch defensiv - zu Hause fühlt. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Physis hat er bereits in seiner Bezirksliga-Saison beim FSV eindrucksvoll bewiesen, was in ihm steckt.“

Damit bekommt der DSV einen Spieler, der mehrere Rollen auf der Außenbahn ausfüllen kann. Gerade in einem Neuaufbau sind solche Profile wertvoll: Tempo nach vorne, Bereitschaft gegen den Ball und genug Robustheit, um auch defensiv Wege mitzugehen. Dogan kennt Jajan bereits und freut sich entsprechend auf die Rückkehr: „Spieler wie George habe ich gerne in meinem Team und freue mich daher sehr auf die erneute Zusammenarbeit.“