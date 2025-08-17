Georg Mewes: „Oberliga-Fußball in Kleve ist Luxus“

Der Mann ist auf den Fußballplätzen am Niederrhein bekannt wie ein bunter Hund. Egal, ob in Monheim, Essen, Ratingen oder Nettetal – Georg „Schorsch“ Mewes, seit Januar 2023 Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, müsste eigentlich nach jedem Spiel Muskelkater in den Armen haben, weil er unzählige Hände schütteln muss, wenn er während eines Spiels seine Runde um den Platz dreht. Der 76-Jährige ist Kult im Fußball, der ihn immer noch fesselt. „Ich bin seit Tagen schon kribbelig, weil es endlich losgeht“, sagt Mewes, der sich erst als Trainer und dann als Funktionär einen Namen gemacht hat.

Am Sonntag, 15.30 Uhr, geht es los. Dann bestreitet der 1. FC Kleve beim Neuling Holzheimer SG das erste Meisterschaftsspiel der Saison 2025/26. Georg Mewes spricht im Interview über die Ziele der Mannschaft, was den Verein auszeichnet und warum Verhandlungen mit Spielern heutzutage mehr Zeit und Nerven als früher kosten.

Herr Mewes, Sie haben in der Winterpause der vergangenen Saison vorausgesagt, dass der 1. FC Kleve am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen würde. Genau das ist eingetroffen. Und was passiert in der neuen Saison?

Und wann wird der 1. FC Kleve diesmal gerettet sein?

Mewes: "Da will ich noch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Fragen Sie mich im Winter, wenn wir gegen alle Gegner gespielt haben."

Die Vorbereitung ist eher durchwachsen gelaufen.

Mewes: "Die Vorbereitung interessiert mich nicht. Ich habe lange genug als Trainer gearbeitet, um das einschätzen zu können. Deshalb messe ich schlechten Leistungen in Testspielen gar keine Bedeutung bei. Die Vorbereitung ist nicht der Gradmesser. Am Sonntag geht es rund, dann zählt es, dann sieht man, wo man steht. Dann geht es endlich wieder um Punkte, da freuen wir uns drauf. Ich bin deshalb schon seit Tagen richtig kribbelig."

Beim 1. FC Kleve hat es wieder einige Bewegung im Kader gegeben. Zehn Spieler sind neu dabei, elf sind gegangen. Wie anstrengend war die Transferperiode.

Mewes: "Ich habe jetzt erst einmal die Nase gestrichen voll. Ich habe mit wenigstens 80 Spielern gesprochen, um sieben externe Akteure zu holen. Dazu sind drei Spieler aus der eigenen Jugend neu im Kader. Ich musste den Akku meines Handys teilweise dreimal am Tag aufladen, so viel habe ich telefoniert – bis in die Nacht hinein. Die Verhandlungen werden immer anstrengender."

Warum?

Mewes: "Weil die Preise unheimlich gestiegen sind. Mittelmäßige Oberliga-Spieler hätte man vor ein paar Jahren noch für die Hälfte von dem gekriegt, was man heute zahlen muss. Und dann kommt noch das spezielle Klever Problem dazu."

Das wäre?

Mewes: "Kleve liegt weit ab vom Fußball-Ballungszentrum. Schauen Sie doch einmal, was rund um Kleve los ist in Sachen Fußball. Nicht viel. Das heißt, dass wir Spieler aus dem Ruhrgebiet holen müssen. Doch die wollen nicht für jedes Training zwei Stunden unterwegs sein. Deshalb gibt es viele Absagen. Oder man schmeißt sie mit Geld zu. Aber das kann der 1. FC Kleve nicht. Der Amateurfußball lebt vom Mittelstand. Da stecken die Sponsoren. Und für den Mittelstand sind die Zeiten nicht rosig. Deshalb muss auch beim 1. FC Kleve der Gürtel wieder etwas enger geschnallt werden. Ich bekomme ein Budget. Und muss gucken, wie ich damit klarkomme. Ich komme damit klar. Aber große Sprünge können wir uns nicht erlauben."

Ist die Oberliga denn auf Dauer in Kleve zu finanzieren?

Mewes: "Eine Stadt wie Kleve sollte eigentlich einen Verein haben, der in der Oberliga spielt. Aber Oberliga-Fußball in Kleve ist Luxus und keine Selbstverständlichkeit. Das müssen auch die Fans auf der Tribüne begreifen, die immer schnell meckern, wenn es mal nicht läuft. Wir können uns in der Oberliga halten, müssen dafür nur in manchen Punkten besser sein als andere Vereine in der Klasse. Und das sind wir auch."

In welchen Punkten ist der 1. FC Kleve besser?

Mewes: "Schauen Sie sich doch das Stadion am Bresserberg an und die neuen Umkleidekabinen. Damit können wir punkten – etwas Besseres gibt es auch in der Regionalliga und Dritten Liga nur selten. Wir können mit den Trainingsbedingungen punkten. Wir haben einen Rasenplatz und zwei Kunstrasenplätze. Wir haben ein engagiertes und sehr gutes Trainerteam, eine gute ärztliche Betreuung und ein tolles Betreuerteam. Das zeichnet den 1. FC Kleve aus. Das macht ihn immer noch zu einer guten Adresse, auch wenn wir finanziell mit einigen Klubs in der Oberliga nicht annähernd mithalten können. Wir müssen deshalb unseren Weg konsequent weitergehen."

Was ist denn der richtige Weg des 1. FC Kleve?

Mewes: "Wir haben für die neue Saison sechs junge Spieler in den Kader geholt, die alle zuletzt in der Jugend oder früher für den 1. FC Kleve gespielt haben. Das muss der Weg sein. Es wird natürlich nicht ohne Verstärkungen gehen, die nicht aus Kleve und Umgebung stammen. Aber wir wollen so vielen jungen Spielern aus dem Kreis Kleve wie möglich, die Chance geben, am Bresserberg zu spielen – möglichst in der Oberliga."

Sie wollten sich auch um Verstärkungen aus den nahen Niederlanden bemühen.

Mewes: "Das Thema hat sich für mich erledigt. Wir waren mit drei Spielern enger in Kontakt. Doch als sie zum Probetraining kommen sollten, sind sie nicht erschienen, weil sie verletzt waren. Sie haben sich nicht abgemeldet, sondern ich habe das erst erfahren, weil ich die Spieler angerufen habe. Jetzt bin ich erst einmal fertig mit dem holländischen Fußball. Unser Team steht und wird das Ziel Klassenerhalt erreichen."

Was sind die Stärken des Teams?

Mewes: "Die große taktische Disziplin, der Einsatz, die Zweikampfstärke – diese Tugenden haben uns in den vergangenen Jahren ausgezeichnet. Die Mannschaft muss eine Einheit sein, es muss in der Kabine stimmen. Das sind seit Jahren entscheidende Faktoren im Fußball, das weiß ich aus Erfahrung."

Wie lange wollen Sie noch im Fußball aktiv sein.

Mewes: "So lange ich gebraucht werde. Wenn das nicht mehr der Fall ist, bleibe ich zu Hause. Ich kann noch nicht aufhören, dafür gibt der Fußball mir zu viel. Was ich garantieren kann, das ist, dass der 1. FC Kleve meine letzte Station sein wird. Hier macht es mir sehr viel Spaß, weil die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Trainerteam sehr harmonisch ist. Alles klappt reibungslos ohne Hektik und Stress. Und wenn ich keinen Job mehr im Fußball habe, dann werde ich auch nicht mehr auf den Platz gehen. Denn dann kribbelt es ja auch nicht mehr."

Joachim Schwenk führte das Gespräch.