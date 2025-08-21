Georg Mewes: „Ich bin in der Oberliga geboren“

Der erste Spieltag

Eine Erkenntnis hat der Oberliga-Auftakt für „Schorsch“ Mewes auf jeden Fall gebracht. „Es dauert zwar zehn Spieltage, bis man in etwa sagen kann, wohin die Reise für die einzelnen Mannschaften geht, aber nach Sonntag ist klar, dass die Liga noch ausgeglichener wird.“ Das schließt er insbesondere aus den Auftritten der Aufsteiger, denn vier von fünf sind nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Augenzeuge war es beim Essener Stadtderby Adler Frintrop gegen den Vorjahreszweiten SpVg Schonnebeck, das der Außenseiter mit 3:1 gewann. „Das war absolut verdient und ein Beispiel dafür, dass Mentalität Klasse schlagen kann“, so Mewes.

Aber auch die Auftritte von Jüchen und Holzheim haben ihn beeindruckt. „Respekt vor den Jüchenern, bei ETB holt man nicht mal eben so einen Punkt“, sagte der 76-Jährige mit Blick auf das 0:0 des VfL. Die Leistung der Holzheimer konnte er am Sonntag aus nächster Nähe beobachten, am Ende trennte sich auch die HSG 0:0 von Kleve. „Die Holzheimer spielen einen schönen Ball. Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. Ich denke, deswegen können beide gut mit dem Punkt leben.“

Der Kampf um die Spitzenplätze

Für Georg Mewes steht fest, dass die Top-Teams der vergangenen Saison das Rennen um den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Auch wenn Schonnebeck einen Fehlstart hinlegte, ist er von der Qualität der Essener überzeugt. Aber auch ETB SW Essen, St. Tönis, Homberg, Hilden und Büderich traut er viel zu. Auf dem Zettel hat er auch den Absteiger KFC Uerdingen, den er trotz der zahlreichen Querelen der Vorsaison vom Namen her für eine Bereicherung der Oberliga hält.

Nicht zu vergessen die SF Baumberg, die nach der Meistersaison 2023/2024 in der vergangenen Spielzeit zwar überraschend lange gegen den Abstieg spielten, doch das wird ihnen nach Meinung von Mewes nicht mehr passieren. „Dafür haben sie sich zu gut verstärkt“, sagt der Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. Große Stücke hält er auch auf Ratingen, das vergangene Saison unter den Erwartungen blieb, nun aber personell noch mal kräftig nachgelegt hat. Als mögliche Überraschungsmannschaft hat Mewes den TSV Meerbusch ausgemacht.

Der Kampf gegen den Abstieg

Auch wenn Mewes die Klever Brille aufhat, weiß er, dass es für den Traditionsverein wieder gilt, den Blick nach unten zu richten. „Wir gehen zwangsläufig einen anderen Weg und setzen vornehmlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Aber darauf hat unser Trainerteam Bock. Deswegen ich bin überzeugt davon, dass wir wieder drin bleiben“, sagt der 76-Jährige. Die Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sind für ihn in erster Linie die vier Aufsteiger aus den Landesligen. Doch für ihn steht auch fest, dass wieder mindestens eine Mannschaft große Probleme bekommen wird, die aktuell noch überhaupt nicht damit rechnet.

Die herausragenden Spieler

Wenn es darum geht, die Akteure zu nennen, die der Oberliga einen besonderen Glanz verleihen, muss Mewes nicht lange überlegen. So gelang dem SC St. Tönis der Coup, im Sommer den 32-jährigen Jannis Nikolaou zu verpflichten, der in den vergangenen fünf Jahren Stammspieler beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig war. „Ich finde so etwas klasse, das schmückt die Liga“, meint Mewes. Kräftig zugeschlagen auf dem Transfermarkt hat auch Baumberg, wobei Timo Hölscher vom Regionalligisten Fortuna Köln so etwas wie der Königstransfer war. Neu bei den Sportfreunden ist auch André Mandt, der es bei fast 100 Jugend-Bundesliga-Einsätzen zum Junioren-Nationalspieler brachte und später bei den Erwachsenen über 170 Regionalliga- und zwölf Drittliga-Spiele (Saarbrücken) bestritt.

Für eine Attraktion hält Mewes auch einen Spieler wie Kevin Weggen, der nun mit 31 Jahren spielender Co-Trainer in Büderich ist, zu seinen Hochzeiten in Wuppertal, Lübeck, Schönberg, Straelen und Wegberg aber auch schon etliche Regionalliga-Partien absolviert hat. Und nicht zu vergessen Umut Yildiz und Guiliano Zimmerling, die vorige Saison noch für SW wirbelten und mit den Essenern auf dem dritten Platz landeten, nun aber als Zugänge bei Ratingen dazu beitragen, dass Mewes den Germanen in dieser Spielzeit zutraut, reif für eine Platzierung ganz weit vorne zu sein.