Georg Mewes berät den 1. FC Kleve Der 73-Jährige, der Sportlicher Leiter bei der SpVgg Sterkrade-Nord bleibt, hilft ab sofort bei der Kaderplanung des Fußball-Oberligisten. Der frühere Trainer der SV Hö.-Nie. soll sich vor allem im Ruhrgebiet nach Spielern umsehen.

Georg Mewes aber bringt ein starkes Netzwerk mit. Das wird nicht nur mit Blick auf seine zahlreichen Stationen im westdeutschen Amateurfußball deutlich. „Ich habe im ganzen Ruhrgebiet Kontakte, ich schaue mir immer wieder Spiele der A-Jugend-Bundesliga an. Das ist vor allem auch deshalb gut, weil die Jungs im Ruhrgebiet vom Geld noch nicht so verwöhnt sind. Da ist für den 1. FC Kleve einiges möglich“, sagt der Ex-Trainer, der von 2010 bis 2016 und von 2017 bis 2019 bei der SV Hö.-Nie. aktiv war. Der Oberhausener führte die Mannschaft zur Oberliga-Meisterschaft 2015. Zudem zog er mit dem Team ins Endspiel um den Niederrheinpokal ein.

Die Suche nach neuen Spielern war in der jüngeren Vergangenheit nicht leicht für den 1. FC Kleve. Schließlich ist das Budget am Bresserberg längst nicht so üppig wie etwa bei den Ligakonkurrenten KFC Uerdingen, SSVg Velbert oder TVD Velbert. Die größte Hürde aber ist die geographische Lage — Spieler aus Köln, Düsseldorf oder Essen sind schwer davon zu überzeugen, an der deutsch-niederländischen Grenze zu kicken. Und in die nahen Niederlande gibt es seit Jahren kaum Verbindungen.

Kleve startet in Vorbereitung

In dieser Woche startete das Team von Kapitän Fabio Forster ins Training, am Wochenende stehen die ersten Testspiele auf dem Programm. Am Samstag, 14 Uhr, treten die Klever beim Landesligisten Mülheimer FC 97 an. Am Sonntag, 11 Uhr, ist der Oberligist bei den A-Junioren von Borussia Mönchengladbach, die in der Bundesliga um Punkte kämpfen, zu Gast.

„Georg Mewes verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk, das uns in den nächsten Jahren eine große Hilfe sein kann. Wir sind froh, ihn als Berater gewonnen zu haben“, sagt Hans Noy, der im Vorstand des 1. FC Kleve fürs Sponsoring verantwortlich ist. Die Aufgaben beim Fusionsklub sind herausfordernd. Der Verein will noch im Winter Verstärkungen holen, um den Klassenerhalt möglichst frühzeitig perfekt zu machen. Zudem muss langfristig ein Umbruch her: Einige der aktuellen Protagonisten sind über 30 Jahre alt. Die Leistungsträger müssen zeitnah entlastet und auf lange Sicht ersetzt werden.

Georg Mewes erklärt, künftig tunlichst viele Spiele des 1. FC Kleve live verfolgen zu wollen. Zudem plant er, mindestens eine Trainingseinheit unter der Woche zu beobachten. Gleichwohl wolle er freilich seine Aufgaben bei der Spvgg Sterkrade-Nord nicht vernachlässigen. Beim abstiegsgefährdeten Landesligisten wird der frühere Coach, der einst von WDR-Moderator Arnd Zeigler für eine Kurzdokumentation begleitet wurde, als Sportlicher Leiter gebraucht.

Die Oberhausener stecken ebenfalls im Tabellenkeller fest. Zuletzt hatte sich Mewes auf Trainersuche begeben müssen. Für den zurückgetretenen Dennis Charlier wurde kürzlich Sven Schützek verpflichtet, der einst unter Georg Mewes Co-Trainer bei der SV Hönnepel-Niedermörmter war und von 2020 bis 2021 selbst als Coach in Kalkar an der Linie stand.