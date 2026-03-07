Georg Koch: Ein großer Junge am Ende einer großen Reise Egal ob Bielefeld, Duisburg oder Düsseldorf: Wo Georg Koch zwischen den Pfosten stand, war er Publikumsliebling. Nun ist er mit 54 Jahren verstorben.rn von RP / Robert Peters · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Georg Koch ist gestorben. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Er war eigentlich immer ein großer Junge. Buchstäblich groß (1,91 Meter), mit Händen wie Bratpfannen, einem breiten Kreuz und einer beeindruckenden Figur. Ein staunender Junge in der Welt des Fußballs, stets ein bisschen belustigt, manchmal mit dem rauen Humor der Kabine, gelegentlich ein wenig naiv, zugänglich, einer zum Anfassen. Georg Koch, der für Fortuna Düsseldorf, PSV Eindhoven, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus, den MSV Duisburg, Dinamo Zagreb und Rapid Wien im Tor stand, ist tot. Er starb an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs, das gab sein einstiger Verein Fortuna Düsseldorf am Mittwoch bekannt – Koch wurde nur 54 Jahre alt.

Seine Karriere begann beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Koch kam in eine, vorsichtig ausgedrückt, unruhige Phase. Die Trainer gaben sich die Schlüssel zur Kabine gegenseitig in die Hand. Gleich vier (Josef Hickersberger, Rolf Schafstall, Hans-Jürgen Gede, Horst Köppel) verschliss die Fortuna in einer Saison 1991/92 – einen (Schafstall) warf sie mitten im Trainingslager auf Gran Canaria nach einem kurzen Gespräch zwischen Swimmingpool und Hotel-Lobby raus. Darüber hinaus ging der Klub mit drei Torhütern durch die Saison, neben Jörg Schmadtke und Jürgen Wittmann, die einander in herzlicher gegenseitiger Abneigung zugetan waren, war kein Platz für Koch. Er machte kein Spiel und stand einigermaßen verloren dabei. Erst nach dem unvermeidlichen Abstieg in die zweite Liga kamen die ersten Einsätze, er machte 13 Spiele, und er blieb auch nach dem erneuten Abstieg. In der drittklassigen Oberliga war er der Stammtorwart.

Er hat es später als großes Glück bezeichnet, dass er geblieben war, denn er kam nun unter die Obhut von Enver Maric, einst ein Weltklasse-Schlussmann, der fast mittellos aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg geflohen war und von seinem Landsmann Aleksandar Ristic zum Trainer-Assistenten gemacht wurde. „Nach den ersten Übungen habe ich gedacht: Was bin ich nur für ein steifer Bock“, sagte Koch. Maric erkannte das Talent des Hünen, der sich im Torwartspiel immer auf seine Größe verlassen hatte, er machte ihn beweglicher, mitspielender, taktisch aufmerksamer. Mit den staunenden Augen des großen Jungen sog Koch auf, was ihm angeboten wurde. Er war nun der außerordentliche Rückhalt einer von Routiniers wie Petr Rada, Darko Drazic, André Winkhold oder Andrzej Buncol angeführten Truppe, die den direkten Durchmarsch bis zurück in die Bundesliga schaffte. Koch war Torwart einer Mannschaft, die diesen Namen verdiente, die mit Zusammenhalt, taktischem Geschick, Routine und Disziplin ausglich, was ihr an Jugend und Tempo fehlte.