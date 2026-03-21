Georg Koch: Abschied mit Applaus für einen ganz Großen Rund zwei Wochen nach seinem Tod hat in Much die Trauerfeier für den früheren Publikumsliebling stattgefunden. Fortuna-Trainer Anfang und Duisburg-Coach Hirsch halten emotionale Reden – und das Ende ist so, wie Koch war: laut, aber würdevoll. von RP / Daniel Thiel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

So lief die Trauerfeier für Georg Koch. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Vor 17 Monaten hatte es zahlreiche langjährige Weggefährten zum ersten Mal nach Much in den Rhein-Sieg-Kreis gezogen, um bei seinem Abschiedsspiel gemeinsam mit Georg Koch das Leben zu feiern. Und am Donnerstag kamen sie wieder in die Heimat der Torwart-Legende, auf die Anlage des VfR Marienfeld – um Koch zu feiern.

Gut zwei Wochen nach dessen Tod allerdings unter traurigsten Umständen. Trauerredner Thomas Flörchinger führte durch die einstündige Gedenkfeier zu Ehren des gebürtigen Bergisch Gladbachers, der aufgrund seiner Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung nur 54 Jahre alt wurde. Der langjährige Keeper von Fortuna fand in diesem Rahmen dort seinen Platz, wo ihn die Fans all seiner Vereine ins Herz geschlossen hatte – im Tor. Da stand sie, seine Urne, umrahmt von zwei rot-weißen Fußbällen. Der Strafraum ist und bleibt auch nach seinem Ableben das Revier von Koch. Seine letzte Ruhe findet er in einer speziellen Fortune-Urne mit Handschuhen, dem Vereinslogo und einem Tor. Auf Bänken im Strafraum fanden auch seine Liebsten Platz; im engsten Kreis befand sich neben seiner Familie auch Markus Anfang.

Die Begegnung mit einem „totalen Feierbiest“ Neben dem Trainer der Düsseldorfer waren in Klubboss Alexander Jobst, Aufsichtsratschef Björn Borgerding und Sebastian Fuchs, dessen Stellvertreter, weitere Fortuna-Verantwortliche vor Ort. Zu den Vereinsgrößen, die ebenfalls Abschied von Koch nahmen, zählten unter anderem Bernd Restle, Axel Bellinghausen, Pierre Esser, Robert Niestroj und Ralf Vogt sowie Fortunas einstiger Aufstiegstrainer Norbert Meier. Auch Andreas Meurer und Thorsten Breitkopf von den „Toten Hosen“ hatten den Weg nach Much auf sich genommen. Anfang, der Patenonkel von Kochs Tochter Emma, hielt gemeinsam mit Borgerding die erste Rede. Zuvor war die Gedenkfeier mit „Tommi“ von „AnnenMayKantereit“ eingeleitet worden. „Schorschs Lieblingslied“, erklärte Trauerredner Flörchinger. „Da kamen ihm die Tränen.“ Borgerding erzählte von seiner ersten Begegnung mit Koch, im Rahmen der Aufstiegsfeier 1995. Als 13-Jähriger sei er da auf das „totale Feierbiest“ im Fortuna-Tor getroffen, als Koch es nach dem Aufstieg in der Altstadt so richtig krachen ließ.