Georg Isele verlässt den FC Erzingen zum Saisonende

Der FC Erzingen und Trainer Georg Isele werden am Ende der laufenden Saison 2024/2025 getrennte Wege gehen. Das gaben Sportdirektor Isa Celik und Alfredo Di Feo in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. "Wir möchten uns herzlich bei Georg für die tolle Zusammenarbeit bedanken", so Celik. "Er lebt den Fußball wortwörtlich und gibt immer mehr als 100 Prozent. Wir sind froh, dass wir ihn in dieser Saison an unserer Seite hatten."

Die Entscheidung zur Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen gefallen, teilte der A-Kreisligist mit. Grund seien vor allem der hohe Aufwand und die langen Anfahrtswege, erklärt Di Feo. „Wir danken ihm für seinen außergewöhnlichen Einsatz.“