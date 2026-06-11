Georg Isele gibt das Feierbiest: "Wir werden es krachen lassen!"

So jubeln Sieger: Die Mannschaft des SV Grafenhausen nach dem Titelgewinn – Foto: Verein

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Grafenhausen. Er steigt in die Bezirksliga auf. Vor allem dank einer starken Rückrunde. Trainer Georg Isele blickt zurück.

BZ: Herr Isele, gleich in Ihrem ersten Jahr in Grafenhausen dürfen Sie Meisterschaft und Aufstieg feiern. Hätten Sie sich einen solchen Erfolg zu Beginn der Saison auch nur ansatzweise vorstellen können?

Nein, damit konnte nun wirklich niemand rechnen. Zumal wir nach der Vorrunde noch auf Rang fünf lagen.

BZ: Nun haben Sie es mit Ihrem Team sogar eine Woche vor dem Finale geschafft, nachdem der damals Tabellenzweite SV Hölzlebruck mit 0:5 gegen den FC Bräunlingen verloren hat.