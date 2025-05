Genussmomente – auch für Profisportler in Maßen erlaubt

Disziplin, Ausdauer, gesunde Ernährung, regelmäßiges Training – von Profisportlern wird einiges erwartet. Dennoch sind ab und zu auch mal kleine Sünden erlaubt, komplett verzichten sollten Sportler nur während intensiver Trainingsphasen und kurz vor Wettkämpfen und Turnieren. Nach Wettkämpfen und in der Sommer- oder Winterpause dürfen auch Sportler mal schlemmen und genießen. Hier ein Überblick, was sich Sportler gelegentlich in Maßen gönnen dürfen.

Süße und herzhafte Snacks

Klar, ein Stück Schokolade oder Kuchen, ein kleines Dessert oder andere süße Dinge schmecken lecker und sind natürlich für Sportler nicht verboten. Süßes in kleinen Mengen ist kein Problem, solange die Ernährung ansonsten nicht zu viel Zucker enthält. Hier gilt wie bei so vielen Genussmitteln das Motto: Weniger ist mehr! Spitzensportler brauchen mentale Entlastung und Lebensqualität – Süßes gehört einfach dazu. Der Genuss von Süßem ist nur dann kritisch, wenn er unkontrolliert und in größeren Mengen stattfindet. Wer weniger gerne Süßes isst, liebt vielleicht ab und zu ein paar herzhafte Snacks. Chips und Co sind ebenso wie süße Snacks natürlich nur in Maßen erlaubt, da diese oft sehr fett- und kalorienhaltig sind.