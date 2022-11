Memmingen und Landsberg trennten sich schiedlich friedlich ohne Sieger. – Foto: Siegfried Rebhan

»Genug Spannung« - aber: Gewinner des Topspiels spielt erst noch 19. Spieltag in der Bayernliga Süd - Samstag: Landsberg und Memmingen trennen sich ohne Sieger +++ Dachau gewinnt Derby-Kellerknaller +++ Kottern schlägt Gundelfingen +++ 60 II leidet mit verletztem Keeper +++

Der große Sieger des Samstages in der Bayernliga Süd könnte ausgerechnet eine Mannschaft sein, die gar nicht gespielt hat. Denn weil sich Landsberg und Memmingen im Spitzenspiel des 19. Spieltages ohne Sieger trennten und zudem Ingolstadt II (gegen Nördlingen) verloren hat, könnte der SV Schalding-Heining mit einem Sieg am morgigen Sonntag der Konkurrenz im vorderen Bereich der Tabelle enteilen. Auf der anderen Seite des Tableaus jubelt Dachau, das nicht nur das Derby gegen Garching gewann, sondern auch ein sog. Sechs-Punkte-Spiel...

Ist in Anbetracht der Stärke von Spitzenreiter Schalding-Heining dieser Punkte zu wenig für Verfolger Landsberg? "Ja", gibt TSV-Fußballchef Jürgen Meissner zu. "Es wäre mehr drin gewesen für uns." Während die Gastgeber das Spiel mehr oder weniger diktierten, sei Memmingen sehr tief gestanden. "Mir kam es so vor, als wären sie mit einem Unentschieden hochzufrieden." Landsberg war das nicht nach der Toppartie des Spieltages. Ein Aufeinandertreffen, in dem insgesamt "Spannung genug drin war", aber ohne Sieger endete.

Gäste-Spielertrainer Matthias Strohmeier ist zufrieden - zumindest was das Auftreten seiner Mannschaft betrifft. "Das war von meiner Mannschaft das beste Spiel seit Langem." Die Flughafen-Kicker sind, wie geplant, gut gestanden und haben darauf gelauert, Umschaltmomente zu nutzen. "Schaben Augsburg hatte viel Ballbesitz, aber ohne die großen zwingenden Aktionen." Und dennoch reichte es am Ende nur zu einem Punkt für die Oberbayern, weil "leider ein weiter Freistoß ins Eck reingefallen" ist.

Beide Teams hatten mit Alexander Schröter (Nördlingen) und Juan Igancio Cabrera (Ingolstadt) einen Doppeltorschützen in ihren Reihen. Weil aber für die Gastgeber darüber hinaus Kapitän Manuel Meyer traf, fährt der Aufsteiger einen enorm wichtigen und vielleicht auch unerwarteten Sieg ein. Alex Käs, Trainer der "kleinen" Schanzer: "So ein Spiel darf man nie verlieren. Nach Rückstand und individuellen Fehler, der zum zweiten Tor führte, sind wir zurückgekommen und hatten die Partie eigentlich gut im Griff. Wir konnte aber selbst klarste Torchancen nicht nutzen. Der Gegner hingegen macht in einer Phase, in der wir sehr dominant sind, das 3:2."

Beide Teams sind Tabellennachbaren im Mittelfeld der Tabelle - fernab von Gut und Böse. Und so ging es in diesem Schwaben-Derby vorrangig ums Prestige. Mit deutlichen Vorteilen auf Seiten der Gastgeber. Stefan Kerl vom FC Gundelfingen zur Partie: "Richtig Schade. In den ersten 45 Minuten haben wir ein überragendes Spiel gemacht und müssen klar in Führung gehen. Nach dem Rückstand haben wir noch mal alles probiert. Am Ende des Tages eine unglückliche Niederlage."

Dachau 65 auf Wolke 7! Die Truppe von Alexander Weiser gewann nicht nur dieses Derby, sondern holte auch drei sehr, sehr wichtige Punkte im Tabellenkeller. Garching hingegen hadert. VfR-Trainer Nico Basta: "Am Ende hat das Team gewonnen, das einfach einen Tick cleverer war. Wir hätten nach dem 1:0 einfach den Sack zumachen müssen. Stattdessen bekommen wir einen Konter und einen Elfmeter. Eine Niederlage, die definitiv nicht hätte sein müssen. Wir müssen uns aber diese Pleite selbst ankreiden, weil wir in den entscheidenden Szenen gepennt haben."

Regionalliga-Absteiger Rosenheim hat bisher nur acht Punkte sammeln können. Deshalb darf der Punktgewinn gegen Deisenhofen letztlich als kleine Überraschung gewertet werden. Dieser Teilerfolg ist aber wiederum für die Sechziger zu wenig, um wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Andi Pummer, Trainer von Deisenhofen: "Auf tiefem Platz gegen einen tiefstehenden Gegner war es schwer, ins Spiel zu kommen. Wir haben es letztlich spielerisch nicht geschafft, den Gegner zu Fehlern, Wenn man kein Tor schießt, kann man kein Spiel gewinnen."