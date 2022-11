Genug Potential vorhanden bei der SG Friedenweiler/Rötenbach Team von Johannes Wilde trifft am Sonntag auf die SG Unadingen/Dittishausen

Dort hat sich der Neuling schnell gut eingelebt. So kommt Wilde nach zehn Spielen zur Erkenntnis: "Wir haben genug Potential, um die Liga zu halten und genau das wollen wir auch erreichen."

Zwölf Punkte sammelte die SG Friedenweiler/Rötenbach bisher. "Wir sind grundsätzlich zufrieden", so Wilde. In kleinen Schritten sieht der 31-Jährige Fortschritte bei seinem Team, das sich zwar grundsätzlich gut in der Liga eingelebt hat, in einigen Bereichen aber auch noch reichlich Luft nach oben offenbart. "Wir haben Probleme, wenn wir hoch gepresst werden", spricht der Meistercoach der vergangenen Saison ein Defizit offen an.



Dass nicht alles direkt wie am Schnürchen läuft, dessen war sich Wilde bereits vor der Saison bewusst. Höherklassige Erfahrung war dem Team mit Ausnahme von Kapitän Patrick Wehrle und Timmy Fehrenbach fremd. "Unsere Kicker spielten sonst allesamt nur für Friedenweiler und Rötenbach. Daher braucht es auch etwas Zeit, um sich dem für Woche gestiegenen Niveau anzupassen." Mit einem Sieg gegen die SG Unadingen/Dittishausen will sich der Aufsteiger nun am Sonntag etwas weiter von der Abstiegszone absetzen. "Wir treffen auf einen defensivstarken Gegner, der zudem sehr kampf- und laufstark auftritt. Es wird alles andere als einfach für uns", sagt Wilde. Der Coach der SG Friedenweiler/Rötenbach tippt den elften Spieltag.





SV Öfingen – SSC Donaueschingen: "Öfingen hat es gegen uns nicht schlecht gemacht. Zudem soll es dort schwer zu spielen sein. Ich tippe auf einen knappen 2:1-Heimsieg."



TuS Oberbaldingen – SG Kirchen-Hausen: "Die SG Kirchen-Hausen hat schon sehr gute Einzelspieler und spielt zudem mit einfachen Mitteln sehr effizient. Mein Tipp: 1:3."



DJK Donaueschingen II – SV Eisenbach: "Für mich hat die DJK Donaueschingen die spielstärkste Mannschaft der Liga. Mit Wohlwollen für den SV Eisenbach tippe ich auf ein 1:1-Remis."