Genterczewsky bringt Elstorf in die Spur, Mißfeld-Show in Borstel

Der TSV Elstorf und der VfL Westercelle erledigen vor dem Gipfeltreffen in der kommenden Woche ihre Hausaufgaben. Die Kicker von der Schützenstraße haben die Hinrunde ohne Niederlage gemeistert. Der MTV Borstel-Sangenstedt feiert wiederum einen Vierfachtorschützen und einen wichtigen Heimsieg.
Die Elstorfer dominierten das Geschehen von Beginn an: Jonah Genterczewsky nickt erst eine Wolfram-Flanke ein (8.), dann bahnte sich einer seiner Eckbälle den direkten Weg ins Tor (25.). Weil der Favorit dann kurz zu passiv war, schloss Justin Spremberg mit einem starken Abschluss erfolgreich ab (29.). Dass Melvin Krolikowski nur wenige Zeigerumdrehungen später nach einem Konter den alten Vorsprung wiederherstellte, zog Elbmarsch endgültig den Stecker (32.).
Die Elstorfer holten sich nach weiteren Toren von Philipp Wolfram (39.), Dreierpacker Genterczewsky (59.) und Timo von Reith (77.) ein gutes Gefühl vor dem direkten Aufeinandertreffen in der kommenden Woche mit Verfolger Westercelle. Die Kicker von der Schützenstraße haben derzeit vier Zähler Vorsprung auf ihren ärgsten Widersacher.
Cheftrainer Michel Welke: „Das Ergebnis hätte eine noch deutlichere Sprache sprechen können, weil wir schon ein wenig Chancenwucher betrieben haben. Wir freuen uns mega über die Hinrunde ohne Niederlage und die Weiße Weste bei uns zu Hause. Nach dem Anschlusstreffer haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt und direkt eine Antwort gefunden.“
Die Egestorfer feiern den zweiten Zu-Null-Sieg am Stück und können damit den dritten Tabellenplatz aus eigener Kraft erobern. Nachdem Lucas Meyer für den perfekten Start nach Wiederanfpfiff sorgte (46.), legten Ole Albers (63.) und Anton-Maximilian Heins in der Nachspielzeit (90.+4) entscheidend nach.
Immer wieder Mißfeld! Mit einem Viererpack verhilft Angreifer Marvin Mißfeld seinem MTV Borstel-Sangenstedt zum Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller. Auf der anderen Seite gelang es dem FC Jesteburg-Bendestorf zwar, durch Maximilian Pankow und Tim Roß zwischenzeitlich auszugleichen. Dennoch diente der Last-Minute-Sieg in der Vorwoche gegen Meckelfeld nicht als der erhoffte Brustlöser.
Obwohl die FG Düshorn/Krelingen nach einer Roten Karte gegen Ben-David Semler fast über die gesamte Spielzeit in Unterzahl auflief, ließ Niklas Wolkenhauer den Aufsteiger am Heimsieg schnuppern (21.). Munster kam durch Tobias Brau zum Ausgleich (28.) und nahm schließlich einen Punkt mit auf die Heimreise.
Nach dem Heimrechtstausch machte es Eversen der Landesliga-Reserve des TV Jahn Schneverdingen nicht leicht. Allerdings handelten sich die Gäste schließlich eine Rote Karte ein, der den Gastgebern eine personelle Überzahl bescherte (58.). Schließlich gelang es Xavier Fava sich zum Siegtorschützen zu krönen (74.), wodurch der Jahn an dem Aufsteiger vorbeizieht.
Der VfL Westercelle entscheidet das Verfolgerduell für sich und bleibt vor dem direkten Aufeinandertreffen dem TSV Elstorf auf den Fersen. Der Schlüssel zum Auswärtssieg am Buchholzer Holzweg war ein früher Treffer von Mahir Quto (5.). Nach einer Hereingabe von Kapitän Dominik Gärtner war der Angreifer am ersten Pfosten zur Stelle und drückte die Kugel über die Linie.
Anschließend entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, der sich in der Schlussphase entschied. Dieses Mal fand eine Flanke von Finn Johannesmann den eingelaufenen Joker Kolja Überheim, der mit dem ersten Kontakt erhöhte (78.). Weil Janik Fricke auf der anderen Seite einen hohen Ball vom Flügel stark verarbeitete, anschließend auf engem Raum nicht vom Spielgerät zu trennen war und dann aus kurzer Distanz vollstreckte, war die Partie direkt wieder scharf (80.). Dennoch gelang es den Gästen, ihren Vorsprung ins Ziel zu bringen.