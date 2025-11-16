Genterczewsky bringt Elstorf in die Spur, Mißfeld-Show in Borstel

Die Elstorfer dominierten das Geschehen von Beginn an: Jonah Genterczewsky nickt erst eine Wolfram-Flanke ein (8.), dann bahnte sich einer seiner Eckbälle den direkten Weg ins Tor (25.). Weil der Favorit dann kurz zu passiv war, schloss Justin Spremberg mit einem starken Abschluss erfolgreich ab (29.). Dass Melvin Krolikowski nur wenige Zeigerumdrehungen später nach einem Konter den alten Vorsprung wiederherstellte, zog Elbmarsch endgültig den Stecker (32.).

Die Elstorfer holten sich nach weiteren Toren von Philipp Wolfram (39.), Dreierpacker Genterczewsky (59.) und Timo von Reith (77.) ein gutes Gefühl vor dem direkten Aufeinandertreffen in der kommenden Woche mit Verfolger Westercelle. Die Kicker von der Schützenstraße haben derzeit vier Zähler Vorsprung auf ihren ärgsten Widersacher.

Cheftrainer Michel Welke: „Das Ergebnis hätte eine noch deutlichere Sprache sprechen können, weil wir schon ein wenig Chancenwucher betrieben haben. Wir freuen uns mega über die Hinrunde ohne Niederlage und die Weiße Weste bei uns zu Hause. Nach dem Anschlusstreffer haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt und direkt eine Antwort gefunden.“