Gensicke-Doppelpack beim Speller 3:3 im Test gegen Union Lohne

Oberligist SC Spelle-Venhaus und Bezirksligist Union Lohne trennten sich in einen kurzfristig vereinbarten Test am Montagabend 3:3 (1:2). Leon Gensicke steuerte zwei Treffer für den Gastgeber bei.

Spelles Trainer Henry Hupe setzte vor allem Spieler ein, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten. Auch die Nachwuchs-Fußballer Noah Holtel, Philipp Moß und Ben Nähring, der das Tor zum 3:3 erzielte, wurden eingewechselt. Die anderen SCSV-Spieler absolvierten eine Trainingseinheit.

„Die Mannschaft hat in der Konstellation noch nie zusammengespielt. Das ist nicht immer einfach. Aber gut, dass wir spielen konnten“, erklärte Hupe. Er gewann positive Erkenntnisse, sah aber auch „Dinge, die nicht optimal waren. Das werden wir individuell besprechen.“

Dem Lohner Team von Trainer Dennis Brode bescheinigte Hupe eine gute Vorstellung. Der ungeschlagene Tabellenzweite der Bezirksliga „hat es sehr ordentlich gemacht. Er hatte gute Angriffe“ und habe tief verteidigt, sodass Spelle viele hohe Ballbesitzphasen verzeichnete.

Ben Nähring trifft zum 3:3

Der Gast ging bereits in der zweiten Minute durch Luca Grau in Führung. Kevin Kamp erhöhte auf 2:0. Leon Gensicke, der am Freitag gegen Rehden seine Oberliga-Premiere für den SCSV gegeben hatte, verkürzte auf 1:2 und 2:3. Den dritten Union-Treffer erzielte Rendi Kildau. Den Schlusspunkt setzte Jugendspieler Ben Nähring mit dem 3:3.

Samstag Punktspiel gegen Lüneburg

Samstag um 18 Uhr steht das nächste Punktspiel auf dem Programm des SCSV: Er erwartet im heimischen Getränke Hoffmann Stadion den Aufsteiger Lüneburger SK Hansa, dessen Fans einen Bus gechartert haben, um das Team von Trainer Tarek Gibbah zu unterstützen.

SC Spelle-Venhaus - Union Lohne 3:3 (1:2)

SC Spelle-Venhaus: Lichtenstein - Höpfner, Bußmann, Elpermann, Arfeen - Echelmeyer, Anton Popov, Artem Popov, - Wranik, Gensicke, Harms-Ensink.

Eingewechselt: Krone, Holtel, Moß, Winnemöller, Jan Popov, Nähring, Tersteeg.

Auf der Bank: Moll.

Tore: 0:1 Luca Grau (2.), 0:2 Kevin Kamp (18.), 1:2 Leon Gensicke (37.), 1:3 Rendi Kildau (50.), 2:3 Leon Gensicke (55.), 3:3 Ben Nähring (75.).

Schiedsrichter: Jost Steenken (Vorwärts Nordhorn).