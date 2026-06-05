Geno Cup startet mit neuem Konzept in die 26. Auflage

Vom 17. Juli bis zum 2. August rollt auf der Sportanlage an der Windmühle des SV Burgaltendorf wieder der Ball. Der nach der Geno Bank benannte Geno Cup gehört seit Jahren fest zum Sommerfahrplan vieler Vereine aus dem Kreis Essen. Für die kommende Ausgabe haben sich die Organisatoren jedoch einige Änderungen überlegt.
Die auffälligste Neuerung betrifft das Hauptturnier. Statt wie bisher 16 Mannschaften werden künftig nur noch acht Teams teilnehmen. Dabei setzt der Veranstalter bewusst auf Vereine ab der Bezirksliga aufwärts.
"Uns geht es auch darum, dass die Spiele wirklich einen sportlichen Wert haben und nicht schon in der Vorrunde komplett auseinanderbrechen“, begründet der SV Burgaltendorf die Entscheidung.
Durch das verkleinerte Teilnehmerfeld reduziert sich auch die Anzahl der Spiele. Die ursprünglich für die Viertelfinalpartien vorgesehenen Wochenspieltage entfallen, sodass der Geno Cup künftig nahezu ausschließlich an den Wochenenden ausgetragen wird.
Parallel zum Hauptturnier feiert zudem der neue Burg Cup seine Premiere. Dort kämpfen ebenfalls acht Mannschaften um den Titel. Das Teilnehmerfeld soll dabei vor allem aus regionalen Vereinen bestehen, die überwiegend in den Kreisligen beheimatet sind.
Auch der bisherige Stauder Cup wird neu ausgerichtet. Nachdem der Wettbewerb bislang Zweitvertretungen vorbehalten war, wird er künftig als reines Altherren-Turnier ausgetragen.
Trotz der Veränderungen bleibt das grundsätzliche Ziel des Veranstalters unverändert. "Wir probieren das jetzt so. Nicht, weil vorher alles schlecht war – sondern weil wir glauben, dass es in der Konstellation einfach besser passen kann“, erklärt der Verein. "Am Ende wird man sehen, wie es funktioniert. Aber der Anspruch bleibt der gleiche: ein Turnier, auf das man sich freut – sportlich wie auch neben dem Platz.“