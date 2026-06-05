Geno Cup startet mit neuem Konzept in die 26. Auflage Der SV Burgaltendorf richtet auch 2026 wieder den traditionellen Geno Cup aus. Zur 26. Auflage erhält das Vorbereitungsturnier allerdings ein überarbeitetes Format mit kleinerem Teilnehmerfeld und zwei zusätzlichen Wettbewerben. von Markus Becker · Heute, 15:32 Uhr · 0 Leser

Änderungen beim Geno Cup. – Foto: Markus Becker

Vom 17. Juli bis zum 2. August rollt auf der Sportanlage an der Windmühle des SV Burgaltendorf wieder der Ball. Der nach der Geno Bank benannte Geno Cup gehört seit Jahren fest zum Sommerfahrplan vieler Vereine aus dem Kreis Essen. Für die kommende Ausgabe haben sich die Organisatoren jedoch einige Änderungen überlegt.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen Reduziertes Teilnehmerfeld Die auffälligste Neuerung betrifft das Hauptturnier. Statt wie bisher 16 Mannschaften werden künftig nur noch acht Teams teilnehmen. Dabei setzt der Veranstalter bewusst auf Vereine ab der Bezirksliga aufwärts. "Uns geht es auch darum, dass die Spiele wirklich einen sportlichen Wert haben und nicht schon in der Vorrunde komplett auseinanderbrechen“, begründet der SV Burgaltendorf die Entscheidung.

Durch das verkleinerte Teilnehmerfeld reduziert sich auch die Anzahl der Spiele. Die ursprünglich für die Viertelfinalpartien vorgesehenen Wochenspieltage entfallen, sodass der Geno Cup künftig nahezu ausschließlich an den Wochenenden ausgetragen wird.

Der 1. FC Wülfrath hat beii der vergangenen Ausgabe teilgenommen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services