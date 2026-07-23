Geno Cup live: Zwei Spiele eröffnen die Gruppe B

Kaum ein Vorbereitungsturnier am Niederrhein genießt über viele Jahre hinweg einen so guten Ruf wie der Geno Cup in Essen. Auch die 26. Auflage wartet wieder mit einem starken Teilnehmerfeld auf. FuPa Niederrhein begleitet die beiden Freitagabendspiele im ausführlichen Liveticker.
Ganz nach gewohntem Muster läuft das Turnier diesmal allerdings nicht ab. Um den sportlichen Reiz weiter zu erhöhen, hat der SV Burgaltendorf das Format überarbeitet. Das Teilnehmerfeld wurde von 16 auf acht Mannschaften verkleinert.
Die ersten drei Partien sind bereits absolviert. Gastgeber SV Burgaltendorf hat mit zwei Siegen beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Für die SpVgg Steele wird das Erreichen der K.o.-Runde nach zwei Niederlagen dagegen bereits zu einer schwierigen Aufgabe.
Am Freitag startet schließlich auch die Gruppe B in den Wettbewerb. Wie schon in Gruppe A ist das Feld hochklassig besetzt. Drei Bezirksligisten und ein Landesligist kämpfen um die beiden Halbfinaltickets. Als klassenhöchster Vertreter geht der ESC Rellinghausen als Favorit ins Rennen. Das Team von Sascha Behnke musste im Sommer allerdings einige schmerzhafte Abgänge verkraften. Berkan Eken (DJK Katernberg), Yaw Osei Awuah (SpVg Schonnebeck) und Aaron Oteng-Appiah (ETB Schwarz-Weiß Essen) haben den Verein verlassen. Zum Auftakt wartet mit Titelverteidiger SW Eppendorf direkt eine anspruchsvolle Aufgabe.
Zuvor eröffnet Neu-Bezirksligist Preußen Eiberg gegen den Heisinger SV den Abend. Bei den Heisingern hat Kevin Voß in diesem Sommer das Traineramt übernommen. Nach einer ordentlichen Vorsaison soll er die Mannschaft nun dauerhaft in der Bezirksliga etabliere
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