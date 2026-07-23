Geno Cup live: Zwei Spiele eröffnen die Gruppe B

Der ESC Rellinghausen ist in Gruppe B gefordert. – Foto: Markus Becker

Kaum ein Vorbereitungsturnier am Niederrhein genießt über viele Jahre hinweg einen so guten Ruf wie der Geno Cup in Essen. Auch die 26. Auflage wartet wieder mit einem starken Teilnehmerfeld auf. FuPa Niederrhein begleitet die beiden Freitagabendspiele im ausführlichen Liveticker.

Gruppe A

Die ersten drei Partien sind bereits absolviert. Gastgeber SV Burgaltendorf hat mit zwei Siegen beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Für die SpVgg Steele wird das Erreichen der K.o.-Runde nach zwei Niederlagen dagegen bereits zu einer schwierigen Aufgabe.

Gruppe B

Am Freitag startet schließlich auch die Gruppe B in den Wettbewerb. Wie schon in Gruppe A ist das Feld hochklassig besetzt. Drei Bezirksligisten und ein Landesligist kämpfen um die beiden Halbfinaltickets. Als klassenhöchster Vertreter geht der ESC Rellinghausen als Favorit ins Rennen. Das Team von Sascha Behnke musste im Sommer allerdings einige schmerzhafte Abgänge verkraften. Berkan Eken (DJK Katernberg), Yaw Osei Awuah (SpVg Schonnebeck) und Aaron Oteng-Appiah (ETB Schwarz-Weiß Essen) haben den Verein verlassen. Zum Auftakt wartet mit Titelverteidiger SW Eppendorf direkt eine anspruchsvolle Aufgabe.

Zuvor eröffnet Neu-Bezirksligist Preußen Eiberg gegen den Heisinger SV den Abend. Bei den Heisingern hat Kevin Voß in diesem Sommer das Traineramt übernommen. Nach einer ordentlichen Vorsaison soll er die Mannschaft nun dauerhaft in der Bezirksliga etabliere

Morgen, 18:15 Uhr Preußen Eiberg Eiberg Heisinger SV Heisinger SV 18:15 live PUSH

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: