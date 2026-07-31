Geno Cup live: Landesliga-Duell um den letzten Finalplatz

Im zweiten Halbfinale des Geno Cups wird der Endspielgegner vom SV Burgaltendorf gesucht. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Klubs, die sich im weiteren Saisonverlauf auch in der Landesliga wiedertreffen. Der SC Werden-Heidhausen spielt gegen den ESC Rellginghausen.
Auf dem Papier ist es das qualitativ bestmögliche Spiel des Turniers. Die beiden einzigen teilnehmenden Landesligisten bewältigten ihre jeweilige Gruppenphase ohne wesentliche Probleme und können ihren Leistungsstand zwei Wochen vor Ligabeginn mit einem Gegner auf Augenhöhe prüfen.
Über den Turnierverlauf sind beide Teams auch noch ungeschlagen, wenngleich Werden-Heidhausen durchaus glücklich über den Punkt im letzten Gruppenspiel gegen den SV Burgaltendorf sein durfte (2:2). Rellinghausen behauptete sich wiederum als Gruppenkopf und feierte mit einem 7:2 gegen Preußen Eiberg den bislang mit Abstand höchsten Sieg des diesjährigen Geno Cups.
Ob die beiden Kontrahenten jedoch die Aufgabe mit der bestmöglichen Startelf angehen, sei dahingestellt. Schon im ersten Halbfinale mussten sowohl Burgaltendorf als auch Eppendorf einige Ausfälle beklagen. So liegt es in den Händen von den beiden verbliebenen Halbfinalisten, ob der Schlager im Vorbereitungsturnier auch eine gewisse Aussagekraft für die kommenden Wochen trägt.
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