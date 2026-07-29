Geno Cup live: Burgaltendorf im Halbfinale gegen den Titelverteidiger

Burgaltendorf hofft auf den Finaleinzug im eigenen Wohnzimmer. – Foto: Markus Becker

Burgaltendorf geht als Gruppensieger ins Halbfinale

Schon vor dem finalen Gruppenspiel gegen den SC Werden-Heidhausen konnte sich Burgaltendorf um einen Platz unter den letzten Vier sicher sein. Mit dem Remis gegen den Landesligisten machte das Team von Andreas Krippel zugleich auch den Gruppensieg klar, dessen Fundament der SVA mit zwei Auftaktsiegen zuvor gesetzt hat. Im Gegensatz zum Vorjahr wird mit der reduzierten Teilnehmerzahl der Zwischenschritt des Viertelfinals direkt übersprungen, somit ist ein möglicher Titelgewinn nur noch zwei Schritte entfernt. In jedem Fall zeigten die Burgaltendorfer, dass sie jeden Gegner schlagen könnten, hätten sich gemessen an der Chancenqualität gegen Werden-Heidhausen sogar den Sieg verdient.

Doch auch die zu der anstehenden Saison in die Bezirkliga aufgestiegenen Eppendorfer sind wieder ein heißer Kandidat für den Titel. Nach der grundsätzlich eher vorischtigen Herangehensweise bei der Niederlage gegen den ESC Rellginahsuen (1:3) folgten zwei wichtige Erfolge gegen den Heisinger SV (4:2) und im finalen Spiel gegen Preußen Eiberg (2:1). Als etablierter Bezirksligist dürfte der SVA als leichter Favorit gegen die Bochumer in die Partie gehen, doch gerade in einem Vorbereitungsturnier ist manchmal auch alles anders.