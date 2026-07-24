Geno Cup: Heisingen dreht 0:2-Rückstand – Rellinghausen souverän

Erfolgreicher Auftakt für Rellinghausen. – Foto: Markus Becker

Spektakulärer Auftakt in Gruppe B des Geno Cups: Der Heisinger SV beweist Comeback-Qualitäten und gewinnt nach 0:2-Rückstand noch gegen Preußen Eiberg. Im zweiten Spiel setzt sich der ESC Rellinghausen verdient mit 3:1 gegen SW Eppendorf durch.

Gruppe A

Die ersten drei Partien sind bereits absolviert. Gastgeber SV Burgaltendorf hat mit zwei Siegen beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Für die SpVgg Steele wird das Erreichen der K.o.-Runde nach zwei Niederlagen dagegen bereits zu einer schwierigen Aufgabe.

Gruppe B

Der Heisinger SV ist mit einem spektakulären Comeback in den Geno Cup gestartet. Gegen Preußen Eiberg lag die Mannschaft von Trainer Kevin Voß bereits mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch und gewann durch einen späten Treffer von Doppelpacker Jan Hillemann mit 3:2.

Der HSV hatte schlussendlich den längeren Atem. – Foto: Markus Becker

Dabei gehörte dem HSV die Anfangsphase. Bereits nach acht Minuten bot sich die große Möglichkeit zur Führung, doch zunächst scheiterte Yousef Issa freistehend, ehe auch Jan Hillemann den Ball im Strafraum nicht sauber traf (8.). Wenig später verzog Issa nach feinem Zuspiel von Pascal Gründer knapp über das Tor (11.). Auch Lukas Kesting ließ kurz vor der Pause eine weitere gute Gelegenheit ungenutzt (30.+1). Effizienter zeigte sich dagegen Eiberg. Nach einem berechtigten Foulelfmeter verwandelte Elias Demirel in der 28. Minute souverän zum 1:0. Kurz nach Wiederbeginn der zweiten Hälfte des Turniers erhöhte Anas Mouhtadi auf kuriose Weise. Der Angreifer wurde angeschossen, von dort kullerte der Ball zum 2:0 ins verwaiste Tor (36.). Hillemann entscheidet turbulente Schlussphase Der Rückstand brachte den Heisinger SV jedoch nicht aus dem Konzept. Nach einer Ecke verkürzte Nik Leiler per Kopf auf 1:2 (42.). Kurz nach dem Seitenwechsel war Jan Hillemann zur Stelle und staubte nach einem abgewehrten Schuss von Jannik Krause zum Ausgleich ab (49.). In der Schlussphase spielten beide Seiten mutig auf, die besseren Chancen hatte aber wieder der HSV. Simon Tigges köpfte nur knapp am Pfosten vorbei (57.), Lukas Kesting setzte einen Abschluss nach einer Ecke über das Tor (60.). Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug der HSV doch noch zu: Erhan Azatoglu setzte sich bis zur Grundlinie durch und legte zurück auf Hillemann. Dessen Schuss war zwar nicht optimal platziert, rutschte Till Balscheit aber dennoch durch die Hände und bescherte dem Heisinger SV in der Nachspielzeit den 3:2-Erfolg (60.+3). Damit sicherte sich der HSV zum Auftakt der Gruppenphase drei Punkte, während Preußen Eiberg trotz zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung mit leeren Händen dastand. Preußen Eiberg – Heisinger SV 2:3

Preußen Eiberg: Till Balscheit, Dennis Abrosimov, Luca Sam Sander, Alexander Hielscher, Mohammad Reza Nazerian, Jona-Philipp Henseler, Maximilian Schwab, Zaven Varjabetyan, Kevin-Alexander Scheike (57. Justin Wolff), Anas Mouhtadi, Elias Demirel (36. Eduard Freis) - Trainer: Thomas Cichon

Heisinger SV: Hendrik Buchholz (31. Nick Lüning), Nik Leiler, Simon Tigges, Aissa Sealiti, Pascal Gründer (47. Jannik Krause), Julian Bluni, Jan Hillemann, Lukas Kesting, Piet Keriem Salman (36. Erhan Azatoglu), Yousef Issa - Trainer: Kevin Voß

Tore: 1:0 Elias Demirel (28. Foulelfmeter), 2:0 Anas Mouhtadi (36.), 2:1 Nik Leiler (42.), 2:2 Jan Hillemann (49.), 2:3 Jan Hillemann (60.+3)

Erfolgreiches Auftaktspiel für den ESC Rellinghausen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Behnke setzte sich im zweiten Gruppenspiel der Gruppe B verdient mit 3:1 gegen den SV Schwarz-Weiß Eppendorf durch und legte damit den Grundstein für ein gelungenes Turnier. Von Beginn an übernahm Rellinghausen die Spielkontrolle und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Eppendorf verteidigte zunächst hoch, kam offensiv aber kaum zur Entfaltung. Die erste gute Möglichkeit gehörte dem ESC, als Marc Fabian Rapka nach einem langen Ball zwar vor dem herausstürmenden Keeper an den Ball, aus spitzem Winkel aber nicht zum Abschluss kam (15.). Nach 17 Minuten belohnte sich Rellinghausen für den engagierten Beginn. Nach einer Ecke von Luka Bosnjak entwischte Erik May seinem Gegenspieler und köpfte zur verdienten Führung ein. Anschließend entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen, klare Torchancen blieben jedoch zunächst Mangelware. Bosnjak macht alles klar Kurz vor der Pause legte der ESC nach. Reo Yoda brachte den Ball flach in den Strafraum, wo Marc Fabian Rapka am zweiten Pfosten lauerte und zum 2:0 einschob (44.). Kurz zuvor hätte der ESC die Führung schon hochschrauben können, doch der kurz zuvor eingewechselte Edisher Ugrekhelidze traf nur die Latte (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rellinghausen die bessere Mannschaft. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte setzte sich Luka Bosnjak zunächst gegen mehrere Gegenspieler durch, bekam den Ball erneut und schob ihn flach zum 3:0 ins Eck (50.). Eppendorf gelang zwar noch der Anschlusstreffer, als Junior Ngueguem Wambo nach einem missglückten Befreiungsschlag von Fabrice Haller ins leere Tor einschob (53.), ernsthaft in Gefahr geriet der Erfolg des ESC aber nicht mehr. Rellinghausen schien in den Schlussminuten alles unter Kontrolle zu haben und ließ sich schlussendlich auch nicht durch den Anschlusstreffer beirren. So blieb es beim verdienten 3:1-Erfolg für den ESC Rellinghausen, der damit erfolgreich in die Gruppenphase startete. ESC Rellinghausen – SV Schwarz-Weiß Eppendorf 3:1

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Nico Beckmann (39. Edisher Ugrekhelidze), Erik May, Leon Lieske, Malick-Montell Mourtala, Tom Holz, Simon Neuse, Calvin Minewitsch (45. Maurice Muschalik), Marc Fabian Rapka (45. Bünyamin Sahin), Luka Bosnjak, Reo Yoda - Trainer: Sascha Behnke

SV Schwarz-Weiß Eppendorf: Heiko Langenfeld, Morris Leier, Dean Severin (44. Semih Kalaycik), Nico Göer, Bastian Dirsus (29. Julien Schuleit), Maximilian Baltruschat, Tim Schwindt, Dominik Dahn, Kai Vogel, Junior Ngueguem Wambo, Arda Baran Demiral - Trainer: Jörg Baltruschat

Tore: 1:0 Erik May (17.), 2:0 Marc Fabian Rapka (44.), 3:0 Luka Bosnjak (50.), 3:1 Junior Ngueguem Wambo (53.)

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