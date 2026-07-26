Geno Cup: Halbfinale steht - Landesligisten ohne Blöße

Werden-Heidhausen stand am Rande einer Niederlage gegen Burgaltendorf, hatte aber schon vor dem letzten Spiel das Habfinale sicher. – Foto: Markus Becker

Die nominellen Favoriten konnten sich in der Gruppenphase des Geno Cups behaupten. Dabei gelang dem SV Burgaltendorf ein kleines Erfolgserlebnis gegenüber dem klassenhöheren SC Werden-Heidhausen und zieht als Gruppenkopf ins Halbfinale ein. In Gruppe B folgte der SV Schwarz-Weiß Eppendorf dem ESC Rellinghausen in die Endrunde.

Im ersten Spiel sicherte sich der ESC Rellinghausen bereits den Gruppensieg. Die frühen Führung des Landesligisten durch Calvin Minewisch (6.) konterte der HSV zwar spät noch durch Jan Hillemann (49.), für die Überraschung sollte es allerdings nicht reichen. So hatte Hesingen das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und musste auf einen Sieg von Eiberg gegen Eppendorf hoffen.

Heisinger SV – ESC Rellinghausen 1:1

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Simon Tigges, Aissa Sealiti, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Jan Hillemann (50. Pascal Gründer) (50. Lukas Kesting), Simon Tenberge (50. Piet Keriem Salman), Jan-Lukas Lippeck, Shamon Hakimi, Yousef Issa - Trainer: Kevin Voß - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller (31. Leonard Jegus), Nico Beckmann, Erik May, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Tom Holz (39. Leon Lieske), Calvin Minewitsch, Maurice Muschalik, Bilal Tairovski, Luka Bosnjak (52. Simon Neuse), Jérôme Martial Sabrowski (15. Reo Yoda) - Trainer: Sascha Behnke - Co-Trainer: Leon Nolte - Co-Trainer: Julian Haase

Schiedsrichter: Christian Bock (Essen) - Zuschauer: 13

Tore: 0:1 Calvin Minewitsch (6.), 1:1 Jan Hillemann (49.)

Der SV Burgaltendorf hat sich im letzten Gruppenspiel des Geno Cups den ersten Platz in Gruppe A gesichert. Gegen den ebenfalls für das Halbfinale qualifizierten SC Werden-Heidhausen erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Krippel ein 2:2 (1:2). Den umjubelten Ausgleich erzielte Kai Nakowitsch in der Nachspielzeit.

Dabei erwischte der Landesligist den deutlich besseren Start. Werden-Heidhausen kontrollierte Ball und Gegner und kam früh zu guten Möglichkeiten. Jakob Schneider (7.) und Tobias Alexander Jerghoff (8.) verpassten zunächst die Führung, ehe Nico David Erbslöh nach einer Ecke per Kopf zum verdienten 1:0 traf (14.).

Burgaltendorf tat sich lange schwer, arbeitete sich aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Dabei half den Gastgebern eine kuriose Gelegenheit zurück ins Spiel. Nach einem Rückpass entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß aus wenigen Metern. Laurin Kamperhoff behielt die Übersicht und schob zum 1:1 ein (30.+1). Nach dem Seitenwechsel schlug Werden-Heidhausen erneut zu. Noah Ben Reineking zog aus rund 18 Metern trocken ab und traf zur 2:1-Pausenführung (43.).

Burgaltendorf belohnt sich spät

Bis dahin und in der Folge war der SVA eigentlich das deutlich aktivere Team im zweiten Durchgang. Laurin Kamperhoff (34.,38.) und Kai Nakowitsch (54., 58.) vergaben zunächst aussichtsreiche Möglichkeiten, während Werden-Heidhausen nur noch vereinzelt Entlastungsangriffe setzte. Als bereits alles auf einen Werdener Sieg hindeutete, fiel in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich. Einen scharf getretenen Freistoß konnte Torhüter Marcel Niehaus nur nach vorne abwehren. Nakowitsch reagierte am schnellsten und staubte zum 2:2-Endstand ab (60.+1).

Insgesamt verdiente sich Burgaltendorf den Punktgewinn vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit. Durch das Remis beendet der Bezirksligist die Gruppe A als Tabellenführer und zieht gemeinsam mit Werden-Heidhausen ins Halbfinale ein.

SV Burgaltendorf – SC Werden-Heidhausen 2:2

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski, Georgios Ketsatis, Nino Kamperhoff (38. Denis Naumov), Fabio Weber, Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Christfired Chisom Emmanuele (56. Nils Hetkamp), Nico David Erbslöh, Tobias Alexander Jerghoff, Noah Ben Reineking, Rikuto Maruki (60. Padra Peyvandi), Max Richter - Trainer: Danny Konietzko

Tore: 0:1 Nico David Erbslöh (14.), 1:1 Laurin Kamperhoff (30.+1), 1:2 Noah Ben Reineking (43.), 2:2 Kai Nakowitsch (60.+1)