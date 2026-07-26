Geno Cup: Halbfinale steht - Landesligisten ohne Blöße

Die nominellen Favoriten konnten sich in der Gruppenphase des Geno Cups behaupten. Dabei gelang dem SV Burgaltendorf ein kleines Erfolgserlebnis gegenüber dem klassenhöheren SC Werden-Heidhausen und zieht als Gruppenkopf ins Halbfinale ein. In Gruppe B folgte der SV Schwarz-Weiß Eppendorf dem ESC Rellinghausen in die Endrunde.
Im ersten Spiel sicherte sich der ESC Rellinghausen bereits den Gruppensieg. Die frühen Führung des Landesligisten durch Calvin Minewisch (6.) konterte der HSV zwar spät noch durch Jan Hillemann (49.), für die Überraschung sollte es allerdings nicht reichen. So hatte Hesingen das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und musste auf einen Sieg von Eiberg gegen Eppendorf hoffen.
Heisinger SV – ESC Rellinghausen 1:1
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Simon Tigges, Aissa Sealiti, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Jan Hillemann (50. Pascal Gründer) (50. Lukas Kesting), Simon Tenberge (50. Piet Keriem Salman), Jan-Lukas Lippeck, Shamon Hakimi, Yousef Issa - Trainer: Kevin Voß - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller (31. Leonard Jegus), Nico Beckmann, Erik May, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Tom Holz (39. Leon Lieske), Calvin Minewitsch, Maurice Muschalik, Bilal Tairovski, Luka Bosnjak (52. Simon Neuse), Jérôme Martial Sabrowski (15. Reo Yoda) - Trainer: Sascha Behnke - Co-Trainer: Leon Nolte - Co-Trainer: Julian Haase
Schiedsrichter: Christian Bock (Essen) - Zuschauer: 13
Tore: 0:1 Calvin Minewitsch (6.), 1:1 Jan Hillemann (49.)
Der SV Burgaltendorf hat sich im letzten Gruppenspiel des Geno Cups den ersten Platz in Gruppe A gesichert. Gegen den ebenfalls für das Halbfinale qualifizierten SC Werden-Heidhausen erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Krippel ein 2:2 (1:2). Den umjubelten Ausgleich erzielte Kai Nakowitsch in der Nachspielzeit.
Dabei erwischte der Landesligist den deutlich besseren Start. Werden-Heidhausen kontrollierte Ball und Gegner und kam früh zu guten Möglichkeiten. Jakob Schneider (7.) und Tobias Alexander Jerghoff (8.) verpassten zunächst die Führung, ehe Nico David Erbslöh nach einer Ecke per Kopf zum verdienten 1:0 traf (14.).
Burgaltendorf tat sich lange schwer, arbeitete sich aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Dabei half den Gastgebern eine kuriose Gelegenheit zurück ins Spiel. Nach einem Rückpass entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß aus wenigen Metern. Laurin Kamperhoff behielt die Übersicht und schob zum 1:1 ein (30.+1). Nach dem Seitenwechsel schlug Werden-Heidhausen erneut zu. Noah Ben Reineking zog aus rund 18 Metern trocken ab und traf zur 2:1-Pausenführung (43.).
Bis dahin und in der Folge war der SVA eigentlich das deutlich aktivere Team im zweiten Durchgang. Laurin Kamperhoff (34.,38.) und Kai Nakowitsch (54., 58.) vergaben zunächst aussichtsreiche Möglichkeiten, während Werden-Heidhausen nur noch vereinzelt Entlastungsangriffe setzte. Als bereits alles auf einen Werdener Sieg hindeutete, fiel in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich. Einen scharf getretenen Freistoß konnte Torhüter Marcel Niehaus nur nach vorne abwehren. Nakowitsch reagierte am schnellsten und staubte zum 2:2-Endstand ab (60.+1).
Insgesamt verdiente sich Burgaltendorf den Punktgewinn vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit. Durch das Remis beendet der Bezirksligist die Gruppe A als Tabellenführer und zieht gemeinsam mit Werden-Heidhausen ins Halbfinale ein.
SV Burgaltendorf – SC Werden-Heidhausen 2:2
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski, Georgios Ketsatis, Nino Kamperhoff (38. Denis Naumov), Fabio Weber, Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Christfired Chisom Emmanuele (56. Nils Hetkamp), Nico David Erbslöh, Tobias Alexander Jerghoff, Noah Ben Reineking, Rikuto Maruki (60. Padra Peyvandi), Max Richter - Trainer: Danny Konietzko
Tore: 0:1 Nico David Erbslöh (14.), 1:1 Laurin Kamperhoff (30.+1), 1:2 Noah Ben Reineking (43.), 2:2 Kai Nakowitsch (60.+1)
Der SV Schwarz-Weiß Eppendorf hat sich mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen Preußen Eiberg den Einzug ins Halbfinale des Geno Cups gesichert. Mann des Tages war Maximilian Baltruschat, der beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Jörg Baltruschat erzielte. Eiberg verabschiedet sich hingegen nach der dritten Niederlage im dritten Gruppenspiel als Tabellenletzter aus dem Turnier.
Eppendorf übernahm von Beginn an die Kontrolle und wurde früh belohnt. Nach einem folgenschweren Patzer des Eiberger Torhüters landete der Ball vor den Füßen von Baltruschat, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (3.).
Auch in der Folge blieb Eppendorf das klar bessere Team. Bastian Dirsus (20.) und Kai Vogel (21.) vergaben gute Möglichkeiten, ehe Baltruschat kurz nach einer halben Stunde erneut zuschlug. Mit einem platzierten Abschluss ins Eck erhöhte er auf 2:0 (33.).
Die Antwort von Preußen Eiberg ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Anas Mouhtadi wurde steil geschickt, blieb vor dem Tor ruhig und schob zum 1:2-Anschluss ins lange Eck ein (37.).
Nach dem Seitenwechsel versuchte Eiberg zwar, noch einmal Druck aufzubauen, echte Großchancen blieben jedoch Mangelware. Die beste Gelegenheit hatte Kevin-Alexander Scheike (38.), dessen Abschluss von der Strafraumgrenze zu unplatziert geriet. Auf der anderen Seite verpasste Dominik Dahn nach einem Eckball die Vorentscheidung nur knapp (42.).
Auch einsetzender Dauerregen änderte nichts mehr am Spielverlauf. Eppendorf verteidigte die knappe Führung souverän und brachte den Sieg ins Ziel. Damit steht Schwarz-Weiß Eppendorf im Halbfinale des Geno Cups, während Preußen Eiberg das Turnier nach drei Niederlagen ohne Punktgewinn beendet.
SV Schwarz-Weiß Eppendorf – Preußen Eiberg 2:1
SV Schwarz-Weiß Eppendorf: Heiko Langenfeld, Morris Leier, Dean Severin, Nico Wöllmann, Nico Göer, Bastian Dirsus, Maximilian Baltruschat, Dominik Dahn, Kai Vogel (46. Arda Baran Demiral), Junior Ngueguem Wambo - Trainer: Jörg Baltruschat
Preußen Eiberg: Till Balscheit, Dennis Abrosimov, Maximilian Schwab, Kevin-Alexander Scheike, Anas Mouhtadi, Elias Demirel - Trainer: Thomas Cichon
Tore: 1:0 Maximilian Baltruschat (3.), 2:0 Maximilian Baltruschat (33.), 2:1 Anas Mouhtadi (37.)
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