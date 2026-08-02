 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Geno Cup: Finale zwischen Burgaltendorf und Rellinghausen im Ticker

Die 26. Auflage des Geno Cups neigt ihrem Ende hinzu. Noch zwei Teams sind in der Verlosung um den Titel. Der ESC Rellinghausen und SV Burgaltendorf stehen sich im Endspiel gegenüber.

von Markus Becker · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Gastgeber Burgaltendorf kämpft gegen Rellinghausen um den Titel.
Gastgeber Burgaltendorf kämpft gegen Rellinghausen um den Titel. – Foto: Markus Becker

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Der SV Burgaltendorf als Gastgeber und Bezirksliga-Top-Team sowie Landesligist ESC Rellinghausen gehörten schon vor Turnierbeginn zum engsten Kreis der Favoriten auf den Titel. Nun können die beiden Teams schon vor dem nominellen Pflichtspielbeginn ein kleines Erfolgserlebnis einheimsen.

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Jeweils komplizierte Aufgaben im Halbfinale

Beide Mannschaften gingen jeweils ohne Niederlage durch die Gruppenhase, bewältigten daraufhin ihre Begegnungen im Halbfinale mit Mühe. Burgaltendorf verzeichnete gegen Eppendorf (3:1) zwar das klare Chancenplus, musste allerdings bis in die Schlussphase der Partie noch gegen aufmüpfige Bochumer zittern.

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Auch Rellinghausen musste sich gegen Ligakonkurrent SC Werden-Heidhausen (2:1) erwartungsgemäß strecken, hing im Verlauf des zweiten Durchgangs sogar in den sprichwörtlichen Seilen. Schlussendlich brachte das Team von Sascha Behnke die Partie mit Cleverness und Abgezocktheitaber noch über die Bühne.

Nun stellt sich die Frage, wie viel Körner bei den Kontrahenten zum Turnierende noch übrig geblieben sind. In der Breite und Tiefe dürfte im Normalfall der ESC leichte Vorteile verbuchen, Burgaltendorf mit dem Heimvorteil und der explosiven Offensive muss sich gleichzeitig aber auch keineswegs verstecken. Zumal der SVA schon in der Gruppenphase unter Beweis stellte, dass er gegen ligahöhere Konkurrenten auch in der Lage ist, das Spiel zu diktieren. Im letzten Gruppenspiel gegen Werden-Heidhausen (2:2) hätte es mit etwas weniger schlampiger Chancenverwertung auch in jedem Fall zu einem Sieg gereicht.

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