Geno Cup: Finale zwischen Burgaltendorf und Rellinghausen im Ticker Die 26. Auflage des Geno Cups neigt ihrem Ende hinzu. Noch zwei Teams sind in der Verlosung um den Titel. Der ESC Rellinghausen und SV Burgaltendorf stehen sich im Endspiel gegenüber. von Markus Becker · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Gastgeber Burgaltendorf kämpft gegen Rellinghausen um den Titel. – Foto: Markus Becker

Der SV Burgaltendorf als Gastgeber und Bezirksliga-Top-Team sowie Landesligist ESC Rellinghausen gehörten schon vor Turnierbeginn zum engsten Kreis der Favoriten auf den Titel. Nun können die beiden Teams schon vor dem nominellen Pflichtspielbeginn ein kleines Erfolgserlebnis einheimsen.

>>> Zum Geno Cup >>> Zu allen Spielen des Geno Cups Jeweils komplizierte Aufgaben im Halbfinale Beide Mannschaften gingen jeweils ohne Niederlage durch die Gruppenhase, bewältigten daraufhin ihre Begegnungen im Halbfinale mit Mühe. Burgaltendorf verzeichnete gegen Eppendorf (3:1) zwar das klare Chancenplus, musste allerdings bis in die Schlussphase der Partie noch gegen aufmüpfige Bochumer zittern. Heute, 17:15 Uhr SV Burgaltendorf Burgaltend. ESC Rellinghausen ESC Rellingh 17:15 live PUSH Auch Rellinghausen musste sich gegen Ligakonkurrent SC Werden-Heidhausen (2:1) erwartungsgemäß strecken, hing im Verlauf des zweiten Durchgangs sogar in den sprichwörtlichen Seilen. Schlussendlich brachte das Team von Sascha Behnke die Partie mit Cleverness und Abgezocktheitaber noch über die Bühne.