Geno Cup: ESC Rellinghausen folgt SV Burgaltendorf ins Finale

Auch nach dem Rückstand tat sich Werden-Heidhausen zunächst schwer. Die beste Gelegenheit zum 2:0 ließ erneut Tairovski kurz vor der Pause liegen, als er nach starker Vorarbeit von Marc Fabian Rapka knapp am Pfosten vorbeischoss (40.).

Zwei Treffer nach Eckbällen

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SCWH den Druck deutlich. Mehrere Standardsituationen sorgten für Gefahr, ehe Laurens Elias Grünewald in der 64. Minute nach einer Ecke nicht genug Gegendruck bei seinem Kopfball erhielt und den verdienten Ausgleich unter die Latte setzte.

Die Freude währte allerdings nur kurz. Vier Minuten später brachte eine weitere Standardsituation die erneute Führung für den ESC. Nach einer Ecke von Bünyamin Sahin landete der Ball im Gewühl im Netz. Laut Spielbericht wurde der Treffer als Eigentor von Fabian Sörries gewertet.

In der Schlussphase drängte Werden-Heidhausen zwar noch einmal auf den Ausgleich, doch Rellinghausen verteidigte den Vorsprung clever. Die beste Möglichkeit zur Entscheidung vergab der eingewechselte Reo Yoda, dessen Abschluss aus spitzem Winkel zu zentral geriet (89.). Weil die Defensive des ESC in den letzten Minuten kaum noch etwas zuließ, blieb es beim 2:1-Erfolg.

Tainer Sascha Behnke war vor allem mit der Mentalität seiner Mannschaft zufrieden. "Werden-Heidhausen hat uns gerade in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit gut dominiert. Aber wir sind geduldig geblieben und nicht unruhig geworden.“ Auch nach dem Ausgleich habe sein Team die richtige Reaktion gezeigt: "Man hat gemerkt, dass die Gangart direkt wieder in die richtige Richtung ging. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen.“

Positiv wertete der Coach außerdem, dass sich die Neuzugänge bereits gut eingefügt hätten und die mannschaftliche Geschlossenheit erneut ein entscheidender Faktor gewesen sei. "Die Tugenden vom letzten Jahr sind weiterhin da. Vielleicht müssen wir in dieser Saison noch etwas mehr über die Geschlossenheit kommen, aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“ Entsprechend selbstbewusst blickt Behnke nun auf das Finale gegen den SV Burgaltendorf: "Wir sind nicht hierhergekommen, um den Pokal kampflos zu überlassen. Wir möchten den Geno Cup natürlich auch gewinnen.“