Geno Cup: Burgaltendorf zieht nach 3:1 gegen Eppendorf ins Finale ein

Laurin Kamperhoff war ein ständiger Aktivposten. – Foto: Markus Becker

Der SV Burgaltendorf hat den ersten Finalplatz beim Geno Cup perfekt gemacht. Gegen den SV Schwarz-Weiß Eppendorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Krippel nach einem temporeichen und körperbetonten Halbfinale verdient mit 3:1 (2:1) durch. Im Endspiel wartet nun der Sieger der zweiten Vorschlussrunden-Partie zwischen dem ESC Rellginghausen und SC Werden-Heidhausen.

Eppendorf ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken und kam wenig später zum Ausgleich. Denis Wyberny, der bereits früh für den verletzten Kai Vogel eingewechselt worden war, schloss einen schnellen Angriff mit einem wuchtigen Schuss zum 1:1 ab (17.). Zuvor hatte der Offensivspieler sogar die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte aber noch an einer Rettungsaktion auf der Torlinie.

Bereits nach drei Minuten erwischte Burgaltendorf den perfekten Start. Laurin Kamperhoff setzte nach einem langen Ball in Richtung Strafraum konsequent nach, profitierte davon, dass der Pfiff des Schiedsrichters ausblieb, und schob zur frühen Führung ins leere Tor ein.

Die Antwort des SVA folgte jedoch nur wenig später. Nach einer Seitenverlagerung hatte Denis Naumov auf der linken Seite viel Platz. Seine präzise Hereingabe verwertete Ahmet Kizilisik zur erneuten Führung (25.)

Bis zur Pause war Burgaltendorf die gefährlichere Mannschaft. Nino Kamperhoff (30.,35.), Laurin Kamperhoff (41.) und Georgios Ketsatis (42.), dessen Kopfball an die Latte klatschte, verpassten es jedoch, den Vorsprung weiter auszubauen.

Köstekci sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein ausgeglicheneres Spiel. Eppendorf stand defensiv stabiler und kam durch Denis Wyberny (58.), der eine Flanke auf den zweiten Pfosten nicht auf das leere Tor nicht bringen konnte, sowie Bastian Dirsus (73.) zu guten Möglichkeiten.

Auf der anderen Seite blieb Burgaltendorf eiskalt. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten stand der kurz zuvor eingewechselte Mehmet Can Köstekci genau richtig und erzielte in der das 3:1 (74.). Zwar drängte Eppendorf anschließend noch einmal auf den Anschluss, doch Torhüter Jonas Altenkamp und seine Vorderleute verteidigten den Vorsprung souverän. In der Nachspielzeit sah Junior Ngueguem Wambo wohl nach Protestieren in Richrtung des Schiedsrichters noch die Gelb-Rote Karte.

Trainer Andreas Krippel zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden: "Sehr harter Test, sehr intensiv. Das hat Spaß gemacht.“ Besonders bemerkenswert sei die Leistung angesichts der angespannten Personalsituation gewesen. "Ich habe aktuell elf Spieler, die nicht dabei sind. Dafür war das schon ein guter Kick von uns.“ Statt einer weiteren Trainingseinheit steht für seine Mannschaft vor dem Finale nun Regeneration auf dem Programm: "Wir gehen morgen ins Seaside Beach, ein bisschen Beachvolleyball. Das haben sich die Jungs verdient.“

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