Genkingen verliert in Hirschau, SG Reutlingen demontiert Pfullingen

Der TSV Hirschau stoppte Genkingens Aufstiegshoffnungen in einem wilden Schlagabtausch. Namik Ilhan brachte die Hausherren in der 8. Minute früh in Führung, ehe Jan-Luca Ebinger (16.) und Dominik Früh (30.) die Partie drehten. Doch kurz vor der Pause glich Benjamin Schiebel aus (45.+3) – und Alexander Lauxmann avancierte nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack (46., 74.) zum Matchwinner. ---

Im Stadtduell setzte die TSG Tübingen II ein Ausrufezeichen und stürzte den Tabellenführer SSC Tübingen eindrucksvoll. Mann des Tages war Max Staib, der mit einem Hattrick binnen 19 Minuten (13., 31., 32.) für die frühe Vorentscheidung sorgte. Ein verwandelter Foulelfmeter durch Philip Winterstein (48.) stellte auf 4:0. Zwar kam SSC durch Christian Wiehl (56.) und Mario Kuhn (66.) noch einmal heran, doch Mischa Endres machte in der 89. Minute mit dem 5:2 alles klar. ---

Metzingen kassierte im Abstiegskrimi die nächste bittere Niederlage. Zwar gelang Hakan Durmus in der 60. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, doch Wurmlingen schlug durch Eric Wachendorfer (69.), Daniel Schmieder (79.) und Manuel Kratzer (90.+1) eiskalt zurück. Das Team von Trainer André Haug verschafft sich mit dem Dreier wertvolle Luft im Tabellenkeller. ---

Was für eine Antwort auf das 1:9 in Altingen: Die SG Reutlingen fegte Pfullingen II förmlich vom Platz. Jacob Ammann (2.), Phil Hombach (7.) und Fabian Hochgreve (18.) legten früh den Grundstein. Andreas Heidt (30., 64.), David Mojsisch (48.) und Tim Hahn (70.) schraubten das Ergebnis in schwindelerregende Höhen. ---

Ein wahres Fußball-Spektakel bot sich in Eningen. Nach einem 0:1-Rückstand durch Jakob Bauer (5.) drehten Rafael Marcel Robertazzi (33., Foulelfmeter), Julian Reinhardt (38., 63.) und Philipp Dennenmoser (47.) die Partie scheinbar klar. Doch Altingen kam zurück: Steffen Reichert per Foulelfmeter (66.) und ein Eigentor von Lukas Koschmieder (68.) brachten den Anschluss, ehe Reichert in der Nachspielzeit (90.+5) zum viel umjubelten Ausgleich traf. ---

Mit einem knappen, aber immens wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Ofterdingen hält Gomaringen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben. Das Tor des Tages erzielte Valerio Vitale in der 58. Minute – in einer Partie, die von Zweikämpfen und hoher Nervosität geprägt war. ---

Ein wildes Auf und Ab sahen die Zuschauer in Tübingen. Melwin Ruckaberle traf zweimal (20., 51.) für den SV 03, doch Dettingen konterte in Person von Fabian Schuster (43.) und Tim Randecker (54.). Ein Foulelfmeter von Mario Nikolovski (69.) sowie ein Eigentor von Aris Khan (75.) stellten auf 2:4. Peter Albers brachte Tübingen in der 80. Minute nochmals heran, doch Umut Ögüt setzte in der 90.+4 den Schlusspunkt. ---

Pfrondorf bleibt das formstärkste Team der Rückrunde. Daniel Schreier (9.) und Max Höcketstaller (14.) sorgten für eine frühe Führung, die Zainingen durch Adrian Stickel (50.) zwar verkürzen konnte, aber letztlich nicht egalisieren konnte. Pfrondorf steht nun punktgleich mit Dettingen auf Rang sechs – mit Tuchfühlung zu den Top fünf.

