Genkingen stürzt Spitzenreiter – Walddorf gelingt Befreiungsschlag

Der achte Spieltag der Bezirksliga Alb bot reichlich Spannung, Tore und Überraschungen. Während der TSV Genkingen Spitzenreiter Dettingen/Glems die erste Niederlage zufügte, feierte Ofterdingen gegen den SV 03 Tübingen einen 3:2-Sieg. Auch im Tabellenkeller kam Bewegung auf: Walddorf gewann deutlich, während Zainingen und Pfrondorf weiter sieglos bleiben.

In Upfingen musste sich der Aufsteiger trotz starker Moral mit 1:2 geschlagen geben. Finn Beck (12.) und David Straube (15.) brachten die Gäste früh in Führung, ehe Sven Endler in der 22. Minute verkürzte. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, doch Pfullingen verteidigte den knappen Vorsprun. Die Reserve des VfL festigt mit nun 16 Punkten Rang drei, Upfingen bleibt bei 13 Zählern im Mittelfeld.

Großer Jubel in Genkingen: Der TSV hat Tabellenführer Dettingen/Glems mit 2:0 besiegt und damit für die Überraschung des Spieltags gesorgt. Früh stellten Jan-Luca Ebinger (9. Minute) und Leo Bahnmüller (17.) die Weichen auf Sieg. Die SGM fand nie zu ihrem gewohnten Rhythmus und kassierte ihre erste Saisonniederlage. Genkingen klettert mit nun dreizehn Punkten ins obere Tabellendrittel, während Dettingen trotz der Pleite an der Spitze bleibt.

Im Kellerduell zwischen der TSG Tübingen II und dem SV Pfrondorf gab es keinen Sieger. Nach vier Treffern stand am Ende ein 2:2-Unentschieden, das keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft. Moritz Walz brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch Philip Beyer glich nur sieben Minuten später aus. Kurz vor der Pause sorgte Laurin Assassa für die Führung der TSG, ehe Maik Rockenbauch in der 60. Minute den Ausgleich erzielte. Tübingen II bleibt mit sieben Punkten auf Rang zwölf, Pfrondorf kommt auf zwei Zähler und bleibt Schlusslicht.

Sechs Tore, viele Wendungen: Derendingen und Gomaringen trennten sich 3:3. Schon nach vier Minuten traf Berkay Cetinkaya für den TVD, ehe Lino Temme (26.) und Ralf Wohlbold (39.) die Partie drehten. Niklas Hegele sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich, ehe Maik Sparka (48.) und Maximilian Untraut (65.) den offenen Schlagabtausch vollendeten. Beide Teams bleiben im breiten Mittelfeld der Tabelle und bewiesen erneut ihre Offensivqualitäten. ---

In Altingen sah lange alles nach einem Auswärtssieg aus, doch die Gastgeber retteten spät ein 2:2. Paul Philipp Prochiner (62.) und ein unglückliches Eigentor von Marco Hornung (72.) brachten Sickenhausen mit zwei Toren in Front. Doch Frederik Hertle (80.) und Hornung selbst in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgten für den umjubelten Ausgleich. Für beide Teams bleibt es bei einem Punkt, Altingen mit acht, Sickenhausen mit elf Zählern. ---

Das Topspiel hielt, was es versprach. Ofterdingen setzte sich in einer intensiven Partie mit 3:2 gegen den favorisierten SV 03 Tübingen durch. Stephan Mudrak traf früh für die Gäste (6. Minute), doch Luis Enrique Umblia glich nur sechs Minuten später aus. Samuel Schmid verwandelte einen Foulelfmeter zur 2:1-Pausenführung, ehe Leo Kemmer (56.) den Ausgleich erzielte. In der 69. Minute sorgte Mechmet Molla schließlich für den Siegtreffer. Der TSV schiebt sich mit 14 Punkten auf Rang fünf vor, der SV 03 bleibt Zweiter. ---

Ein Spektakel mit neun Toren lieferten die SG Reutlingen und der TSV Hirschau ab. Die Gäste gingen durch einen Foulelfmeter von Cihan Canpolat (7.) in Führung, doch danach drehte Reutlingen auf. Volkan Salici (13.), Jacob Ammann (20.) und Phil Hombach (45.+2) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse, Ammann legte sogar in der Nachspielzeit das 4:1 nach. Hirschau verkürzte kurz nach Wiederbeginn erneut durch Canpolat (49.), doch Ammann (55.), Heidt (90.+2) und Istrefi (90.+4) machten den Kantersieg perfekt. Reutlingen festigt mit 23:11 Toren Rang vier. ---

Endlich der Befreiungsschlag für Walddorf: Mit einem klaren 4:0 gegen Zainingen meldet sich der Aufsteiger zurück. Florian Komenda war mit drei Treffern (23., 32., 71.) der überragende Mann des Tages, Kai Petruv steuerte das dritte Tor (60.) bei. Walddorf klettert mit nun sieben Punkten auf Rang 13, Zainingen bleibt ohne Sieg Vorletzter.

